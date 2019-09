‘Pelo’ Madueño: “Ser conocido no es algo que me haga ultrafeliz”

Por: Gabriel Gargurevich Pazos

Con sonidos modernos, ‘Pelo’ Madueño vuelve con XXX, disco apoteósico que pretende darle otro sonido al rock peruano tradicional. Son canciones que grabó pero, por extrañas razones, quedaron en un archivo de promesas, ambiciones y amor.

Un disco con estilo sofisticado, ¿son necesarios los hits en un disco?

No, nunca he pensando en los hits en un disco y ha estado muy mal de mi parte. Mi aprendizaje como músico ha estado más en la necesidad de componer que en un modelo de industria.

El disco es rojo pasión, podría tomarse como erotismo, ¿es bueno?

Es bueno y necesario. Puede haber erotismo en unas canciones, las hay muy confesionales, de pareja. Son 3 discos con 10 canciones en cada uno. Lo considero una colección de canciones y no un álbum nuevo.

En el 2015 dijiste que ‘la radio es un mal necesario, somos cerrados a lo nuevo y educados a lo refrito’. ¿Sigue así el panorama o ha cambiado?

Qué malo he sido. La radio es un medio superimportante, es necesario para la construcción de hits. Hace unos años hay una tendencia de solo escuchar música antigua en el mundo, con la diferencia de que aquí hay muy poca apertura para la música nueva. Por eso las bandas nuevas construyen su carrera en base a lo digital.

¿Crees que algunas de tus canciones podrían estar en las radios?

Definitivamente. ‘Quiero que seas tú’ ha sido elegida porque tiene más gancho y puede servir de atractivo para que la gente conozca el resto del álbum.

Dijiste que culturalmente somos un país tropical, un país cumbiambero al 100%. ¿Lo seguimos siendo?

El otro día me contó alguien que le habían mostrado cifras de Spotify, y en el margen de onda estaban la salsa, cumbia y muy abajo el rock. Somos un país curiosamente salsero.

¿Qué opinión tienes de esta nueva salsa con jóvenes talentos?

Escucho música nueva de la escena y hay muchos intérpretes. De la salsa conozco a Sabor y Color, Ray Callao, que son más salsa dura. Me identifico con los proyectos que están más en la calle.

¿El Perú está cambiando?

Nos ha llevado mucho tiempo sacarnos el traje del fracaso. La política le ha dado muchos golpes al pueblo y ha dejado una mala educación. Hay una generación que no cuida al prójimo, pero las nuevas generaciones están empezando a cambiar las cosas.

Eres gran intérprete y arreglista.

No me considero cantante, pero he aprendido a defenderme como tal. Yo me hice cantante porque alguien tenía que cantar las canciones que componía.

Eres estrella de pop, ¿serlo es sentirse un bicho raro?

¿Sabes cuándo eres más raro? Cuando todo el mundo te reconoce, te dice dame una foto y ni siquiera ha escuchado una canción tuya, sino que te vieron en la tele. La verdad es que el reconocimiento o fama son temas a los que no les he prestado mucha atención. Ser una persona conocida no es algo que me haga ultrafeliz.