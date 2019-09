Carmen Balarín de Iberico: “Sin árboles, plantas y flores... el individuo no es feliz”

Carmen Balarín de Iberico se inició en el mundo de las flores hace 50 años en el primer Club de Jardines del Perú, Floralíes. Ese fue el centro de su aprendizaje y dedicación a las flores y plantas. Desde ese momento apreció con otros ojos la naturaleza que nos rodea. Hoy, la presidenta de la Asociación Peruana de Arquitectura del Paisaje (PAIPERÚ) resalta la importancia del paisajismo en la planificación urbana.

¿Por qué las autoridades prefieren el cemento a las áreas verdes?

Creo que viene por la expansión urbana, por sacarle partido económico al espacio. Las áreas verdes no les dan plata, pero no entienden que sin naturaleza no podemos vivir. Es una lucha constante para todos los que amamos el paisajismo y sabemos que sin árboles, plantas y flores... el individuo no es feliz.

¿Qué se entiende por paisajismo?

Es una disciplina que modifica las características físicas visibles de un espacio rural o urbano. El paisajismo planifica y diseña paisajes urbanos y rurales, en tiempo y espacio.

En Perú ¿se ha avanzado en el paisajismo en los espacios urbanos?

El paisajismo no existe como carrera en el país. Es un curso electivo dentro de los programas de Arquitectura. Sin embargo, algunas instituciones han iniciado diplomados para subsanar el vacío.

¿Cómo decide ser una emprendedora con el cuidado de la naturaleza?

El paisajismo ha inspirado múltiples iniciativas. Una de ellas es la Asociación Peruana de Arquitectura del Paisaje, fundada hace 20 años. El objetivo es promover acciones en beneficio de los ambientes urbanos, rurales y privados a través de la difusión, protección, planificación y gestión del paisaje organizando ferias como PeruFlora.

Promueve una escuela de jardineros. ¿La idea es que deje de ser un oficio de personas empíricas?

Soy técnica paisajista, fundé la primera escuela de jardinería Casa & Jardín hace 30 años. En ese período sacamos varias promociones de técnicos paisajistas y jardineros. Una extraordinaria experiencia, en esa época el paisajismo en el Perú era muy incipiente.

Fue asesora de áreas verdes en Miraflores. ¿Es posible replicar la experiencia en otros distritos?

Las áreas verdes de los distritos son el espejo de la ciudad. En Miraflores el gran iniciador de la jardinería fue el alcalde Alberto Andrade, quien revolucionó el distrito convirtiéndolo en ciudad de las flores, ejemplo que siguieron San Borja y otros distritos más. Se necesita planificar, diseñar espacios o renovarlos con las nuevas tendencias. Pasa por usar poca agua (plantas xerófilas) y emplear especies resistentes a la salinidad. Si le sumamos buen mantenimiento, es posible tener un distrito con un paisajismo interesante.

¿Qué espera de la feria PeruFlora 2019?

Hemos logrado que después de 12 años de iniciado este proyecto, el Estado se interese en la floricultura, a través de la Dirección General Agrícola, del Minagri. Este año se emitió la resolución que crea el Grupo de Trabajo Multisectorial, para elaborar el “Plan Nacional de Desarrollo de la Cadena de Flores”. Proyectamos que sea el despegue que necesita el sector de la floricultura y plantas ornamentales para iniciar su camino a la prosperidad.