Guaynaa: “Estamos en la peor etapa de la música urbana”

Jean Carlos Santiago Pérez, más conocido como Guaynaa, nació en 1992 en Caguas, Puerto Rico. El cantante acumula más de 400 millones de vistas en YouTube. Aquí, nos cuenta su visión actual de la música urbana y cómo afectó el éxito de ‘Rebota’ en su vida

¿La popularidad que alcanzó tu tema ‘Rebota’ cambió tu vida?

No tengo ninguna duda. He llegado al punto en el que no puedo ni comprar en el supermercado porque la gente me reconoce. No obstante, lo importante es mantenerte fiel. Estoy muy contento. Llegar a este reconocimiento es lo mejor que me ha pasado.

¿Crees que has alcanzado el éxito personal?

Más allá del dinero, la fama o el reconocimiento, soy un hombre exitoso. El hecho de saber que puedo pagarle la casa a mis papás, hacer obras benéficas, poder cambiar vidas y que mi familia me apoye es lo más importante.

¿Cómo respondió la industria a tu primera canción ‘Rebota’?

Gracias a Dios en el remix de ‘Rebota’ pude estar junto con Nicky Jam, Becky G, Sech y Farruko. Eso me ayudó mucho, pero no he tenido ningún otro acercamiento para colaborar con artistas de las grandes ligas.

¿Cómo calificarías tu trabajo como artista urbano?

En este género, el artista que quiere su primer éxito no puede cambiar maneras de componer o intentar revolucionar, pues lo más probable es que falle. Lo que sí puede hacer es diversificarse y hacer ajustes.

Después de la primera canción, ¿qué sigue en tu carrera?

La gente me reconoce por el reguetón y yo debo ser agradecido siendo fiel a mis principios. Sin embargo, uno puede cambiar al estilo que se prefiera. A mí me gusta el perreo, pero mis composiciones no solo tienen ese concepto.

¿Hacia dónde crees que se dirige el reguetón?

Es impredecible. El género urbano está en el mejor momento económicamente y profesionalmente.

¿Y musicalmente?

Estamos en la peor etapa de la música. Antes cada artista tenía su sonido en particular. Todo arte tiene que tener un hilo que lo conecte y esa esencia del género urbano se ha perdido.

¿Eres parte de ese déficit?

Me incluyo porque yo no tengo estudios musicales, no sé definir esa línea musical que me identifique. Yo no compongo, no puedo exigir un sonido que me defina. A mí me marcan mi imagen y mi voz. Hasta ahí puedo llegar, eso es lo que me hace un artista.

¿Cuáles son tus planes a futuro?

En el 2020 saldrá mi disco. Tengo varias colaboraciones pendientes. Ahora estoy trabajando en el estudio. Espero poder llegar al Perú lo más pronto posible para disfrutar de un buen show