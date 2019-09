We the Lion: “No odiamos, tratamos de llevar positividad”

Por: Gabriel Gargurevich Pazos

Apenas tenían seis años cuando Alonso Briceño, Luis Buckley y Paul Schabauer se conocieron. Pero el destino les tenía deparado ser conocidos a nivel internacional como We the Lion, quienes hoy presentan su nuevo álbum Kismet.

¿Qué significado tiene Kismet?

Tiene un origen árabe que habla del destino, pero uno que está escrito. Estás condenado a vivir esta vida que te ha tocado como que está escrito en las estrellas. La palabra es bien caleta.

¿De qué trata el disco Kismet?

El disco habla de la vida de un hombre de su inicio y su fin. Es como la precuela de Violet.

¿Cómo es que efinen el destino que les ha tocado?

Es difícil por un lado, porque personalmente lo buscaba –señala Alonso–, hemos tenido bandas toda la vida entonces. El éxito no nos cayó de la nada.

Cantábamos juntos desde los ocho, hacíamos canciones y nuestro equipo de sonido era un karaoke con un micrófono verde de plástico, recuerda Luis Bucley.

Hace poco, Alonso, dijiste que son una banda bastante alegre, bastante ‘light’. ¿Eso no es un poco controversial?

Somos personas alegres y positivas. No somos haters, no odiamos, tratamos de llevar una actitud ligera y positiva –aclara Alonso–. Dije ese comentario porque a los niños les gusta We the Lion y no lo esperábamos.

¿Por qué se complica la vida?

Te llegan responsabilidades que tienes que asumir –dice Paul–. Acabo de tener una hija de dos meses –acota Alonso–, es una maravilla; ahora duermo, pero es una maravilla. Creo que a veces uno decide complicarse.

Regresando al cliché del músico irreverente y caótico, ¿qué les hace perder los papeles?

A mí me desespera la espera, se sincera Alonso.

¿Qué hacen en ese momento?

Nada, es ultraaburrido –concuerdan los tres integrantes, entre muchas risas.

¿Para lograr tener éxito una banda de rock debe funcionar como una empresa?

Funcionar como una empresa implica orden y eso es importantísimo, responde Luis. La buena música es lo más importante y acompaña a todo esto, precisa Alonso.

¿Cuándo es la presentación oficial de Kismet?

Lo más próximo que vamos a tener es un show que se nos viene este 26 se septiembre, pero mientras tanto pueden ver nuestro video recientemente lanzado en YouTube llamado When Life Began