Cynthia Hudson “Cada uno debe seguir luchando para tener un mundo más justo”

Por: Christian Silva

Cynthia Hudson de CNN en Español estuvo en Perú para recibir el Mérito Humanitario para una Cultura de Paz. La razón se debe al proyecto Ser Humano, impulsado por la cadena televisiva para la lucha contra la discriminación.

–¿Cómo nace el proyecto Ser Humano?

Vimos el crecimiento en las palabras antagónicas y negativas del Gobierno norteamericano para referirse a los inmigrantes, particularmente a los latinos; y el aumento de crímenes contra personas de diferentes razas. Parecía importante que les diéramos voz a los latinos, tomáramos la bandera de ser quienes defendemos su importancia en nuestra región y que el respeto humano era importante. El tema es la discriminación universal, respetarnos unos a otros, ser más humanos. Por ahí nace el proyecto.

–¿Qué cambios ha logrado?

Que la gente, por primera vez, diga ‘no somos tan buenos los unos con los otros’. ¿Cómo vamos a estar hablando de discriminación en el siglo XXI? parece increíble. El deber de cada uno es seguir luchando para tener un mundo más justo cada día.

–Escuché que el periodismo no es activismo. ¿Cómo respondes a ello?

Es verdad, el periodismo es reportar sobre hechos, pero no se puede crear balance donde no lo hay. Cuando algo está mal hecho, hay que decirlo. El no respetar a otro ser humano está mal. Eso no es activismo, eso es ser humano.

–¿La derecha radical acentúa el pensamiento de odio?

El radicalismo de cualquier lado es malo. Las grandes tragedias humanas ocurren cuando no somos capaces de buscar un término medio para resolver nuestras diferencias. Cuando nos tratan de dividir, siempre hay que preguntar quién gana. Nosotros no, sino ellos, porque dividir es conquistar.

–Dices que el odio se enseña. ¿El odio se apoya en colectivos ultraconservadores como ‘Con mis hijos no te metas’?

Siempre hay grupos que buscan imponer sus opiniones e ideas por encima de otros, si no lo logran tratan de vilificarlos. No estás conmigo, entonces eres el malo. Da gracia cuando dicen que son grupos cristianos y actúan opuesto a lo que dice la cristiandad. De ninguna manera Cristo estaría a su favor. El que usa una religión o una ideología para hacer daño a otra persona está creando el mal.

–Es de ascendencia cubana. ¿Se han dado las condiciones para alzar la voz contra la discriminación, a diferencia de antes?

La juventud tiene en sus manos un poder muy fuerte, pero su problema es la apatía. Cada uno tiene en sus manos la posibilidad, con su voto y su voz, de hacer una diferencia; pero no puede pasar que toda una generación diga ‘no me interesa’, porque ese día será el día que no se podrán quejar. La maravilla de la democracia es que tienes el derecho de hacer un cambio, el problema es cuando la gente se abstiene de ese derecho y no participa. La gente quiere democracia, pero no quieren el trabajo de esta.