Natalie Vértiz: “Soy una mujer que propone”

Por: Gabriel Gargurevich Pazos

Es elocuente y tiene uno de los rostros más bellos de la televisión peruana. En el 2011, participó en el Miss Perú Universo, el mismo año fue parte de ‘La rueda de la suerte’. En el 2012, se unió a ‘Esto es guerra’, donde conoció a su esposo Yaco Eskenazi. Su buen desempeño ante cámaras le abrió las puertas para conducir ‘América Espectáculos’. Hace poco brilló en la pista de baile de ‘Reinas del show’.

¡Qué alta eres! ¿Crees que te hizo ser una mujer más determinada?

¡Me ha hecho ver mis retos con altura!… Cuando era chiquita no me gustaba para nada mi talla y en algún momento me hicieron bullying en el colegio. Pero tomé esos “defectos” y los convertí en virtudes. Hoy ser alta es una de las cosas que más me gustan de mí…

¿Es un requisito para modelar?

No tanto. El modelaje ha cambiado mucho, hoy lo que se busca es una mujer real. La carrera de modelo no es tan fácil, es un mundo bastante competitivo y debes ser muy inteligente emocionalmente para alcanzar metas.

¿Qué es ser una persona bella?

De nada te sirve tener una cara bonita o la talla perfecta si no tienes buen corazón, pues es lo que al final te lleva al éxito.

¿Una persona feliz es más bella?

Me considero una persona feliz porque lo decido internamente, eso de repente me hace ver bella por fuera. Soy bella por dentro y creo se refleja en personas que me puedan conocer.

¿Qué debe hacer Yaco para hacerte la persona más feliz?

Ser él mismo y comprenderme. Le digo que no necesariamente debemos pensar lo mismo. En todo caso, los engreimientos y detalles son especiales en un matrimonio. Pero también le puedo decir para tomar una copa de vino, soy una mujer que propone. Me considero inteligente emocionalmente.

¿Te pasó algo recién donde hayas usado tu inteligencia emocional?

Nunca respondo algo feo con algo feo. Lo practico también como mamá, para mí es importante que Liam sepa responder ante una situación hostil.

¿Nunca has cacheteado a nadie?

Nunca. En momentos hay cosas que escapan de tus manos, pero me considero tranquila, madura, con los pies bien puestos sobre la tierra.

Verdad o mentira. ¿Natalie es la más celosa de la pareja?

Mentira, totalmente mentira, aunque Yaco seguro diría lo contrario…

¿Actuar o modelar?

Ahora preferiría actuar; estoy feliz con los talleres de actuación.

¿Yaco se puso celoso por tu foto con Diego Boneta?

Ay, Dios mío. Bueno, al principio de repente, ¿no? Pero después lo pudo conocer y se dio cuenta de que era superrespetuoso. Bueno, al principio quién no se pondría celoso, ¡es Luis Miguel! Imagínate…

¿Es verdad que odias las predicciones de Dos Santos?

Ay, Dios mío. No, para nada. Yo no odio a nadie. No es bueno tener odio en el corazón.