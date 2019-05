Redacción LR

Su lucha la hizo ganadora de un viaje todo pagado para conocer a la reina Letizia en España. Ahí la reconocieron por imponerse a una sociedad muchas veces machista haciendo lo que a ella más le gusta: ser camionera en su natal Huancayo. Su historia de crecimiento es digna de conocer. Aquí la historia.

Entonces, conociste a la reina de España.

Sí (risas) yo estaba en mi casa y me llaman y me dicen que me había ganado un viaje a Madrid, yo le decía a mi asesor ‘tú estás loco, no me bromees, ni he viajado por mi país y me voy a ir a España’.

¿Tu primer viaje en avión y al extranjero?

Tengo 26 años y hasta hace unos días jamás había viajado en avión ni pensaba, sentí nervios.

Pero pareces no tener nervios en los negocios, ¿no?

(Risas). Mi pasión siempre fueron los camiones, recibí muchas críticas porque decían que tenía que dedicarme a atender a mi esposo, pero yo seguí porque no me podía chupar, como se dice. Si quieres hacer algo, hazlo.

¿Recibiste apoyo de tu esposo?

Sí, pero él tenía miedo al inicio, pero le dije que debíamos arriesgarnos, que para pagar el camión había que trabajarlo bien. Mi camión es todo, es mi herramienta de trabajo, mi pasión.

¿A cuántos bancos le tuviste que tocar la puerta?

A varios, nadie me quería dar crédito porque no tenía historial crediticio, era mujer y no creían en mi proyecto.

¿Y cuál es tu próximo proyecto?

Además de mi camión que se llama Belleza (risas), también traslado mi propio carbón y lo vendo, también logré comprarme mi terreno para mi fábrica de ladrillo y, después, mis máquinas para hacer el ladrillo. Mi próximo proyecto, comprarme el último modelo de Volvo y llamarlo Belleza 2. Y tengo al día todos mis pagos.

¿Qué te dijo la reina Letizia y qué les dirías a las mujeres que sueñan en su negocio?

A mí me decían que no podía y luché para cerrarles la boca (risas) y ahora cuando llego con el carbón me dicen qué tal Belleza. Hay que tener fuerza de voluntad y salir a buscar a los clientes y también ajustarse, como se dice.❖