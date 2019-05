“En sexualidad mejor es evitar recurrir a la pastilla mágica”

Redacción LR

El internet ha dado espacio libre para que muchos conozcan sobre sexualidad, aunque muy poco desde la óptica de la salud y el cuidado personal. El reflejo de ello: más cáncer de próstata. Buscar soluciones a esta problemática ha sido el trabajo desde hace doce años del doctor Jorge Saldaña.

Sobre sus investigaciones, ¿a qué conclusiones han llegado sobre la urología en Perú?

Que se ha incrementado el cáncer de próstata en las ciudades costeras, como Lima e Ica. No solo eso, la disfunción sexual del varón, que puede estar asociada a problemas de sueño, infecciones, estrés. Pero hoy la información nos permite dar soluciones a los problemas de forma más rápida, es lo que nos importa. Justamente, nos hemos dado cuenta de que un solo especialista no puede curar todo, sino que se necesita de otros especialistas, como fisioterapeúticos, rehabilitación sexual, otros.

Son ya 12 años en la especialidad, ¿ha evolucionado la relación varones-urólogo?

Poco a poco, a veces el varón esconde su problema. Es un tema de ego y autoestima, de que yo soy Supermán y, por lo tanto, no deben afectarme esas cosas y me niego a aceptarlas. De ahí que internet tenga tanto éxito para vender productos para la eyaculación precoz o para la disfunción eréctil. Productos para el crecimiento del miembro viril que se venden como pan caliente. Compran videos o sueros mágicos que no sirven.

Entonces, el primer paso es darles confianza, pero ¿qué sucede después? ¿Qué mitos existen?

Hay mucho mito y sobre todo mucho miedo, mezclado con el ego del varón de que no quiere aceptar esto y niega su problema. Y si bien existen avances, falta mucho por difundir. Los problemas sexuales del varón casi siempre se solucionan, solo que hay que ir al profesional correcto.

¿Y qué pasa con la parte psicológica, hay acompañamiento?

Las disfunciones sexuales acaban con la parte emocional, la ansiedad que no le deja disfrutar su vida plena. Estas enfermedades sexuales pueden acabar con la vida de una persona no solo de hombres sino mujeres. Pero ellas asisten más (al especialista) y se preocupan más que el varón. La mujer lo afronta, el hombre lo oculta. Tiene que ver mucho, también, con la percepción de sí mismo. Si una persona quiere aumentarse 10 centímetros y solo le puedo ofrecer 2 centímetros, no lo podré apoyar en ese aspecto, pero sí en su amor propio, esa es la parte de psicoterapia.

¿Qué consejos podría compartir?

Primero, que no tengan miedo, que todos los problemas son solucionables. Segundo, que se debe identificar la causa del problema y en sexualidad evitar acudir a la “pastilla mágica”.❖