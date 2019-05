“Me molesta que no consideren a la creación como un trabajo”

Redacción LR

Impulsado por musas fantásticas, Stuart Flores encandiló al jurado del Premio Copé 2018 –de la XX Bienal de Cuento– y ganó el oro con ‘La piel fría’, narración onírica cuya reunión de palabras goza de lirismo y fertilidad.

¿Cómo fue tu primer acercamiento a la literatura?

Fue en un colegio del Opus Dei, a los 10 años. Recuerdo que la biblioteca recibía enormes donaciones y, entre ellas, libros en catalán. Allí nace mi relación con la literatura, en lo curioso que me resultaba ese idioma. Había también libros en castellano que pronto fui descubriendo.

¿Qué te inspira para escribir?

Siempre hay algo que no puedo sacarme de la cabeza. Algo contado por alguien o que leí en el diario. Si aquello está en mis pensamientos es porque se está construyendo una historia y es inevitable que la termine escribiendo. Las ideas nacen de detalles mínimos, como fue en el caso de mis cuentos y mi novela La velocidad del pánico.

¿Cómo empezarías a edificar una cultura lectora en el país?

Plantearía dos propuestas. En primer lugar, hay que emular el sistema de España de bibliotecas públicas, donde todos puedan acceder a salas de lectura y conseguir, sin hacer muchos trámites, libros en las municipalidades de barrio. Pero hablo de libros actuales. En segundo lugar, y aunque suene chiflado, si prohibiesen la lectura, las personas leerían más.

Evoco Fahrenheit 451, de Bradbury, por lo de la prohibición.

Planteo una suerte de psicología inversa, en la cual tú, al prohibir algo, lo haces más tentativo. Lo demuestra bien el alza al impuesto del tabaco. El cigarro está más caro ahora; sin embargo, la gente fuma igual o más. Asimismo, a nadie le importa lo escabroso de las etiquetas de prevención del cáncer. Igual sería con los libros.

¿Crees que el plan lector en el Perú es el adecuado?

El plan lector es un museo de la literatura en el cual te obligan a leer textos canónicos. Los chicos de hoy interactúan más con lo visual y no he visto preocupación por utilizar cómics o mangas como herramientas. Hay una actitud conservadora y desagradable al respecto.

¿Qué prejuicios se tienen con el escritor en el Perú?

Cuando estoy en mi pequeño estudio, hay personas que me llaman y me piden que haga trámites o labores urgentes. Alguien no podría interrumpir así, por ejemplo, a un arquitecto o a un cirujano. Eso me molesta, que no consideren a la creación como un trabajo.

¿Presientes que los libros impresos, en este dominio audiovisual, se van a perder?

En absoluto. Hace pocos años, cuando irrumpió el e-book, muchos auguraban la extinción del libro en papel. Ahora vemos que por muchas razones (una de ellas el fetichismo del lector por el olor o el tacto con las páginas) este rumor apocalíptico se ha terminado. Habrá una convivencia pacífica con obras digitales, libros físicos y series de Netflix.❖