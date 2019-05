El irrepetible momento del tenis

Lo que estamos viviendo en el mundo del tenis, no tiene parangón en ningún otro deporte de alta competencia. Se trata de una era excepcional, de ensueño, irrepetible. Los tres mejores jugadores de todos los tiempos, en la historia de esta disciplina, siguen compitiendo entre ellos y están superando todos los records.

El hecho de que Roger Federer (37), Rafael Nadal (32) y Novan Djokovic (31) sigan en la cima, es como si en el fútbol, por ejemplo, Pelé, Maradona y Messi hayan jugado al mismo tiempo. El reciente triunfo de Nadal sobre Djokovic, en el abierto de Roma, el pasado domingo, de cara al Roland Garrós, amerita esta reflexión.

El llamado “Big Three” ocupa los tres primeros puestos en la clasificación ATP y se los rotan. Los más jóvenes no pueden con ellos, no surge nadie capaz de hacerles frente. Y a las leyendas del pasado como Sampras, Agassi, Borg, etc, los han pulverizado.

La medida más objetiva: los Grand Slams. Federer ganó 20, Nadal 17, va por el 18, y Djokovic ya tiene 15. Sencillamente espectacular, extraterrestres. Lo notamos no solo en cada partido entre ellos, sino en otros records. Los tres ostentan el Grand Slam de carrera, es decir han ganado todos los GS en todas las superficies. Federer tiene el mayor número de semanas como número uno (310).Nadal, tiene el mayor número de campeonatos ATP Masters 1000 (34) y es el que más veces ha ganado un solo GS: Roland Garros (11 veces) y ‘Nole’, es el número uno actual. Desde el 2003, entre los tres, han ganado el 82 % de todos estos campeonatos y la columna me queda corta.