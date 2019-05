Daniela Darcourt: “El propio público hace que volvamos a los covers”

Redacción LR

Katherine Tadeo

Es una de las voces emergentes en la salsa de esta época y, a la vez, el foco de la prensa de espectáculos. Daniela Darcourt intenta encontrar el balance entre las giras, conciertos y el poco tiempo para dormir.

Vienes al set de La Contra y parece que han venido The Rolling Stones o el presidente Vizcarra. ¿No te nubla esta parafernalia?

No. Durante estos años de carrera me ha tocado vivir otra realidad, por así decirlo. Me he mantenido al margen de eso porque me he enfocado en seguir creciendo.

¿Sientes que tienes una identidad vocal definida?

Sí, obviamente. Cada quien conoce su talento, su instrumento y aprendes a usarlo y a descubrir ciertas mañas.

¿Del uno al cinco, cuánto le pondrías a tu voz?

Me pongo un cuatro y medio.

¿Y cuánto le pones, por ejemplo, a Rocío Durcal?

¡No, pues, Rocío Durcal es una de las grandes cantantes!

Pero, según lo que me dices, tú no estás tan lejos.

Ella llegó rápido y muy bien del uno al cinco.

¿Cuánto le pones a Yahaira Plasencia?

Ella es talentosa y defiende su talento como mejor desea.

¿Y a Yosimar, que es tu amigo?

No me atrevo a evaluar en números porque no me he dedicado a verlos como me dedico a verme a mí.

¿Qué piensas de quienes desdeñan los covers?

El propio público hace que lo seguro sea volver a los covers. Si hubiera un porcentaje de la población que apueste porque se renueven temas, la industria sería otra.

¿Harías algún cover de Libido?

No, definitivamente no.

Has dicho que es difícil hablar con Salim Vera. ¿Te acercaste a él o él se acercó a ti?

No lo intenté. No lo conozco personalmente y no me atrevo a opinar más allá de poses que él tenga.

¿Irías a un concierto de Libido si se te invita?

Mientras sea música, iría a donde sea.

¿Qué piensas de lo que en el Perú algunos llaman “televisión basura”?

No veo mucha televisión por el trabajo. Pero si hablamos de contenido, lo llamaría televisión que no le presta importancia a lo que tiene importancia.

¿Qué cosas se deberían poner en TV?

Más espacio para generar talento. Antes existía 'Risas y salsa', 'Risas de América', donde la gente se mataba de risa y salían talentos.

¿Esos programas no eran machistas, sexistas, racistas y homofóbicos?

Si vamos a hablar de esos temas, definitivamente sí, pero me refiero al espacio para que estén personas nuevas. Lamentablemente en TV, si no eres carita bonita, no sales.

¿Te da miedo pasar de moda?

No, porque estoy haciendo bien mi trabajo. Creo que he inspirado a mucha gente y a muchos jóvenes a atreverse a cumplir sus sueños.