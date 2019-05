“Mi tutor de tesis me dijo que la Antropología me iba a esperar, pero la música no”

Redacción LR

Limpió casas, cuidó niños y sirvió café. Catalina García trabajó en todo lo que pudo para independizarse y estudiar Antropología. Pero en el camino se impuso la música, la cual amó desde niña gracias a su abuelo y la que hace que, mientras me responde el teléfono, se prepare para una gira con 60 fechas con Monsieur Periné.

A pesar de tener ahora una carrera ganada en la música, cuando terminaste el colegio tu primera opción fue la Antropología. ¿Cómo fue ese camino?

Yo nací, crecí y estudié en Cali, una ciudad intermedia. Cuando acabé el colegio y me fui dos años a Estados Unidos, trabajé en todo lo que saliera, como cuidar niños, limpiar casas, servir café o dar clases de español. Nunca me ajusté a ese sistema y decidí regresar a Colombia y fui a Bogotá a estudiar para mantener mi independencia.

¿Qué te hizo optar por la Antropología?

Me interesaba mucho observar a las personas y entender cómo se tejen la relaciones entre personas. En algún momento también pensé en cine, comunicación o cine.

Sin embargo, nunca te alejaste de la música. ¿Cuándo supiste que querías dedicarte a ella?

La música me llamó la atención por mi abuelo materno. Era una campesino de Quindío que cultivó café, tenía pocas oportunidades económicas y fue autodidacta. En su casa siempre había música y libros de todo el mundo.

¿Gracias a él cantas?

Sí. Él siempre me invitó a hacer una competencia de coplas con música y entre burlas había mucha creatividad. Además, escuchaba bastante música clásica y latinoamericana. Gracias a él toda mi familia se acercó al arte.

¿Puso alguna vez música peruana?

Sí, desde muy pequeña escuché a Chabuca Grande. Era parte del repertorio de la casa junto a Susana Baca y luego descubrí a Eva Ayllón y Novalima.

Y ya camino a ser antropóloga, ¿qué tuvo que suceder para dedicarte a tiempo completo a la música?

Nunca pensé en dedicarme a la música. La vida te da misiones que tienes que encarar. En la universidad formamos la banda y en un momento tuvimos que dar un gran impulso. Ahí nace nuestro primer disco hecho a mano. Estaba en los últimos ciclos de estudio y mis propios maestros me dijeron que apueste por la música.

Digamos que tuviste la suerte de contar con el apoyo hasta de tus profesores de Antropología.

Sí. Fue mi propio tutor de tesis quien me dijo que la Antropología me iba a esperar, pero la música no. ❖