Redacción LR

El #Perú es uno de los pocos países del mundo en donde las oportunidades únicas, las “tormentas perfectas”, los “momentum”, en definitiva, se presentan con relativa frecuencia. ¿Esto es bueno o es malo? Depende. Porque otra forma de explicar este asunto de cuando hay una “ventana de oportunidad única” puede significar que siempre se vive en estado inercial: porque los objetos en reposo tienden a quedarse en reposo y los objetos en movimiento tienden a seguir moviéndose. Entonces la pregunta del millón es saber si hoy en el país las cosas están en reposo o en movimiento, porque el momentum va a empujar cualquiera de esos dos escenarios. Un momentum es pues ese impulso específico que se da en una determinada situación y que no siempre se controla. Esta semana tendré la oportunidad de compartir en el “II Foro Integración al Bicentenario” del grupo RPP, una visión de cuál es ese “momentum” en el país y por qué la tecnología y la digitalización tienen un peso relevante en esa visión, no ya en el 2021, sino hoy mismo. Sin ánimo de adelantar lo que compartiremos este viernes 17 de mayo por la mañana vía las redes sociales/RPP, solo diré que hay formas de controlar un “momentum” o al menos modelarlo. Y no es ciencia ficción, y no siempre es resultado de la inteligencia artificial. A veces las soluciones más efectivas son las más sencillas, y tan evidentes que nadie las mira. Vamos a ver si es posible romper la inercia en un país que ya está en el siglo 21 y que aún no lo asume.❖