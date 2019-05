“Me encantaría ser Batman en una futura película del Universo DC”

Redacción LR

Cuando recibió el llamado en 2014, no lo pensó dos veces. Cinco años después, se colocó la máscara del vigilante de ciudad Gótica por primera vez y no la quiere soltar nunca más. ¿De quién estamos hablando? David Mazouz, actor que interpreta a un joven, Bruce Wayne en la serie de FOX, 'Gotham'.

¿Qué sentiste cuando te dijeron que serías Bruce Wayne?

Fue un shock tremendo. Esperaba conseguirlo durante mucho tiempo. Hasta ahora sigue siendo increíble, no puedo creerlo.

¿Antes de obtener el papel ya tenías conocimientos sobre Batman?

Por supuesto que sí. Siempre fui un fan de Batman porque es uno de mis personajes favoritos y ahora que he podido interpretarlo es una locura.

¿Con cuál de todos los actores que han interpretado a Batman te sientes identificado?

La mayor inspiración para mí fue Christian Bale, fue el último en interpretarlo en el cine antes de que yo obtuviera el rol y la primera persona que vi como Batman. Siempre fue la visión que tuve, la epítome de Batman y fue del que tomé mayor inspiración al principio.

¿Consideras que la personalidad de Bruce Wayne te ayudó a madurar como David Mazouz?

Absolutamente. Yo creo que lo que más me enseñó es el poder de hacer y creer sin necesidad de tener superpoderes. Bruce Wayne me dio el poder para conseguir todo en esta vida. Absolutamente todo.

¿Cómo te preparaste para dar vida a un joven Bruce Wayne de ciudad Gótica?

Leyendo muchos cómics, viendo cómo se comportaba Batman siendo un vigilante, igual que Bruce en las últimas temporadas. Vi bastantes películas, Tv Shows, cualquier cosa que esté relacionada al héroe murciélago.

¿Tu escena favorita de todas las temporadas de Gotham?

Cuando Bruce decide no matar mientras está en la cocina con Alfred y cuando se pone la máscara por primera vez. En la tercera temporada hay muchos momentos icónicos que la verdad, no podría enumerar.

¿La escena más difícil de grabar?

No se me viene ninguna a la mente. Creo que ninguna, sin embargo, la que más me gustó fue cuando Bruce se vuelve loco en el club junto a sus amigos.

¿Quién crees que es el villano más malvado de toda la serie e historia de Batman?

Seguramente Jeremiah Valeska (‘The Joker’). No tiene moral, está loco.

¿Te gustaría interpretar a Batman en una futura película de DC?

Absolutamente. Me encantaría. Por ahora estoy enfocado en mis estudios pero eso no quiere decir que no le abra las puertas a un futuro proyecto.❖