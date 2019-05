Redacción LR

María de Jesús Terán, conocida como Jade, es una cantante de openings y endings en recordadas producciones como Ranma ½, Pokémon, Rugrats: la película, Las aventuras de Silvestre y Piolín, entre otros. En su segunda visita a Perú fue parte del AniMusic VII y conversó con La República.

¿Se sintió predestinada a cantar desde pequeña?

Alguien decía “¿quién quiere cantar?”, yo salía en todas las oportunidades. Bailar no, soy muy mala bailando. Desde pequeña siempre supe que iba hacer algo por la voz. No recuerdo una dificultad que me marcara. He crecido pensando que cuando encuentro una puerta cerrada, voy a tocar otra.

¿Encontró en su familia un soporte para dedicarse a la música?

Vengo de una familia de músicos. Mi papá es maestro de guitarra. En mi casa siempre hubo gente en el piano, compositores y bohemia... Pero mis padres siempre fueron y son objetivos. Hasta hoy cuando canto viene mamá y dice “estuviste genial, nada más que te desafinaste en el segundo coro”.

¿Qué consejo le daría a alguien que tiene talento, pero desconfía de su potencial?

Se debe desconfiar siempre, sino nos ponemos contentos con cualquier cosa y no es así. Lo malo es cuando te abrumas tanto que te ata y no permite que seas tú. Si te gusta cantar, hazlo... pero tienes que estudiar. No basta con tener la “maceta”, tienes que trabajarlo. Yo interpreto canciones hace 30 años y hoy mi entonación no se distingue de cuando empecé, estudié cómo cuidar mi voz.

¿Cuál fue el momento más importante de su carrera?

Estaba muy cómoda y con trabajo en Monterrey, pero quería salir de mi zona de confort. Un día Ricardo Silva –actor de doblaje e intérprete en animes como Dragon Ball Z, Digimon 2 o Supercampeones– me pide que vaya a Ciudad de México. Cogí maletas y dije “ya vengo”. “¿A dónde vas?”, me preguntó la familia. “No sé, pero necesito saber qué más hay. Sé que tengo más cosas por hacer”. Y pasé casi 20 años cantando en grandes producciones.

Cantó en el openning de Ranma ½, historia de un personaje que muda de cuerpo entre hombre y mujer. ¿La serie hoy hubiera sido censurada?

Hoy vemos cosas más fuertes en televisión. En Ranma hay algunos desnudos, pero chiquitos. Más bien el tema es cómo le explicas al niño que se convierte en mujer y ahí yo lo dejaría a discreción de los papás. Que entablen una comunicación y expliquen que no importa el género sino el carácter que cada uno posee. Los papás no deberían censurar, sino ayudar a que el menor forme un criterio propio para decidir lo que pueda ver y sienta correcto.

¿También es maestra de estimulación temprana?

Soy maestra de música en bebés y he visto que desde esa edad se permite que el menor haga lo que quiera y no le inculcan que sus acciones tienen consecuencias. Luego crece y carece de responsabilidad sobre sus actos. ❖