Redacción LR

Hace unos años, Efraín Sotacuro era un joven que, como muchos, dedicaba su vida a realizar sus actividades con toda normalidad. Sin embargo, un accidente cambió sus días por completo. Efraín aprendió otra forma de ver la vida: ser representante del Perú en importantes competencias deportivas a nivel mundial.

¿Desde cuándo el atletismo?

Este deporte lo practico desde el 25 de noviembre del 2012, cuando fue mi primera carrera. Desde ahí este deporte fue como un cambio que me ha ayudado a salir adelante.

¿Qué te enseñó el deporte?

El deporte me cambió la vida tras el accidente que sufrí, me enseñó a no rendirme, que tenía una oportunidad para poder sacar mi potencial en esta disciplina deportiva.

¿Cómo así fue que te ocurrió el accidente?

Me accidenté a los 17 años con una descarga eléctrica. Fui de vacaciones a Huancavelica a visitar a papá que trabajaba en la mina. Jugaba con mis primos y toqué una torre de alta tensión que tenía los cables sueltos.

¿Qué diagnóstico te dieron entonces los médicos?

En el hospital me curaron y estuve internado tres meses. Pasaron unos días y empezaron las complicaciones en mis brazos. Primero con las uñas, luego los dedos y por último los brazos. Fue como perder mi vida, me preguntaba cómo iba a hacer mis cosas. Empecé a llorar.

¿Cómo así te levantaste de ese difícil momento?

En algún momento pensé hasta quitarme la vida, porque no aceptaba la discapacidad. Me sentía una carga para mi familia. Me costó bastante aprender de cero, tuve que ingresar a terapia y aprendí a hacer muchas cosas con la discapacidad.

El atletismo fue para ti como una recompensa.

El deporte me ha enseñado muchas cosas. Valorar, tener confianza en uno y soñar en grande con mucha humildad.

Y en el deporte, ¿cómo te ha ido hasta ahora?

Río 2016 fueron mis primeros juegos paralímpicos. No conseguí medalla, me quedé con ganas del podio, pero eso me motiva a seguir en el deporte. Se debe aprender a perder y ganar. Este deporte une fronteras y es lo bonito.

¿Qué le aconsejarías a quienes tienen una discapacidad y piensan que el mundo ya se les acabó?

Tengo varios compañeros que no tienen una pierna o brazo. Hay que enfrentar esa discapacidad, luchando. No es fácil, a mí el deporte me cambió la vida, me dio otra oportunidad de seguir adelante. En esta vida todo se puede.❖