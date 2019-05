Carla Palacios: “Me encanta leer noticias, transmitir con el corazón, lo disfruto”

Maestra de ceremonias, instructora de yoga, multifacética. La gran pasión de Carla Palacios es la locución. Hija de Elena Pasapera, desde pequeña conoció los sets y el manejo narrativo. Ama su oficio y lo defiende. Dice que hay que transmitir con el corazón.

¿No temías ser identificada como una cara bonita o una hermosa voz?

No, nunca tuve ese temor. En la calle la gente me decía que se sentía bien escuchándome. Las informaciones les llegaban de una manera más íntima y personal a través del tono y cadencia de la voz. Eso para mí era maravilloso.

Identificaste noticieros del 7 y Latina. ¿Qué recuerdas de esos años?

Me formé en una profesión que sentí cerca porque mi madre fue locutora de '90 segundos' y desde chiquita iba a los sets. Cuando me convocaron fue una experiencia maravillosa… En el 7 estuve trece años de locutora. Leer noticias para mí no solo era sentarme y leer el teleprompter. Lo había aprendido desde chica: a transmitir con el corazón, a estar con el televidente como en su casa, contándole lo que sucedía.

Una voz identifica al noticiero. ¿No pierde el canal si despide a esa voz?

Creo que sí pierde, porque ya no está una persona con la cual la gente se identifica. Bueno, hay cosas que nunca entenderé: cómo funciona la mente de un broadcaster, de un director de noticias… Yo sí cuidaría mucho la presencia de un locutor que da identidad al espacio. Al final pierde el público. Aunque, claro, nadie es indispensable.

¿A qué aspiras en tu oficio?

Me encanta leer noticias, transmitir con el corazón, lo disfruto... pese a que las noticias tienden a ser negativas. Hoy me encantaría hacer un programa en la radio o TV que tenga que ver con el desarrollo humano, desde lo cotidiano.

¿La gente no valora más a quiénes analizan la información que a quienes la leen?

Hay espacios para todos. Para comunicadores y conductores. Para los que simplemente leen el teleprompter y para un Hildebrandt o una Rosa María Palacios. No creo que uno sea más importante que lo otro. Leer noticias es un arte para mí.

¿Por qué un arte?

Transmitir y leer bien una noticia, ponerle sentimiento, creer en lo que estás leyendo, es un arte. Cuando veo un locutor y me atrapa, es maravilloso. Estar frente a un noticiero no lo puede hacer cualquier persona; sientan a una persona sin entrenamiento y sin amor por lo que hace y es otro cantar. Lo que pasa es que acá se ningunea nuestro trabajo, se pone a leer a cualquiera que pasó por una redacción, no se quiere pagar lo que corresponde a un locutor. En un canal americano quien lee noticias es una persona mayor, no verás un mocoso allí, jamás. No tiene la fortaleza yoica para leer una noticia importante. Tiene que haber transitado mucho para hacerlo.

Y en esta carrera ¿qué hechos ingratos has vivido?

Lo más ingrato es que después de trece años me enteré, por el diario, que ya no estaba en el noticiero de canal 7. Enterarme así fue un golpe muy grande.

Le ocurre a muchos.

Pero también te da fortaleza. Y sacas recursos para reinventar tu vida. Y eso fue lo que hice.