“La música es el corazón que late dentro de mí”

Redacción LR

Toda su vida fue un autodidacta. Su primer instrumento fue una batería compuesta por baldes y dos baquetas que, para cualquier otra persona, eran dos simples palillos para tejer. Julio Saavedra es un cantante peruano que día a día se enfrenta a los retos de la vida y siempre sale victorioso. Hoy en día está en plena competencia para representar al Perú en un festival de música internacional, teniendo a sus padres, maestros y sus dos hijos (María José y Josué David), como inspiración para alcanzar esta nueva meta.

¿Cómo nace tu gusto por la música?

Yo cultivo la música desde los 8 años, cuando tuve mi primer encuentro amoroso con la percusión. Yo me inicié como percusionista. Mi primer amor fueron los tambores, la batería y es ahí que nace mi inclinación a la música.

¿De quién tuviste inspiración?

De todo un poco. A mi corta edad conozco a mi padrino musical Roberto Maurtua y fue quien me enseñó el mundo de la música. Improvisé mis instrumentos y a los 12 años mi papá me compra mi primer instrumento, gracias a la presión de mi abuelo. Él siempre me impulsaba diciéndome "si te gusta la música, hazlo".

¿A qué edad descubres que también podías cantar?

A los 17 años. Descubrí el mundo del romanticismo gracias a mi mamá que escuchaba el programa 'En hora buena' con el gran Jorge Henderson. Ahí me enganché y me enamoré de la voz de José José. Desde ese momento empezó la relación entre Julio Saavedra y el romanticismo.

Hoy ya eres un cantante, y para eso tienes que cuidar mucho tu voz. ¿Cómo lo haces?

No tengo vicios. No fumo, nunca me he drogado. Yo he estado en muchos shows y en mi delante muchos han consumido drogas, y hasta me han ofrecido para consumirlas. Pero todas estas personas saben cómo soy y que voy a decir que no.

A propósito, ¿qué sentiste la primera vez que te paraste en un escenario?

Pues sentí un desborde de nerviosismo, pero también mucha confianza en mí porque sabía que lo podía hacer bien. Esa confianza para hacer bien el trabajo es la que te da la fuerza de hacerlo bien. Está en uno mismo en creérsela y superar las fallas.

¿La música te cambió la vida?

Sí, totalmente. La música me da vida, es mi día a día, mi respirar, es el corazón que late dentro de mí. Mi vida es música.

¿En qué proyectos estás trabajando?

Jesús 'El Viejo' Rodríguez escribió una canción y me propuso cantarla en un reconocido festival internacional. Eso ya se concretó y se grabó. Aún habrá otro casting para elegir a la que representará al Perú.

¿Qué le aconsejarías a los jóvenes talentos de la música?

Primero, creérsela. Hay que amarse uno mismo. Saber que habrá obstáculos y que tienen que estar preparados. Que estudien. Descubrir el propio talento que tiene uno y explotarlo.❖