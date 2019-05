Redacción LR

Mayra Guzmán transformó las dificultades que vivió en la infancia en esperanza para otras niñas. El programa social dirigido a menores en situación de vulnerabilidad "Niña Valiente" empezó con la venta de accesorios y evolucionó a una empresa social con proyectos educativos para niñas. "Niña Valiente" muestra a las chicas los distintos rumbos que pueden tomar.

¿"Niña Valiente" se inició con la venta de accesorios?

Las personas esperan que cuando responda cómo fue la creación de "Niña Valiente" les dé una respuesta inteligente o científica, no la hay. Vi negocios mezclados con temas sociales y dije “es momento de hacer algo por mí y para mí”. La compra de una cadena equivalía a un programa formativo.

¿Cómo se dio el cambio?

Mis clientas eran las madres y me decían que les interesaba el programa educativo. Ellas me contaban que cuando fueron niñas sufrieron de abuso, bulimia o acoso y querían que sus hijas estén a salvo.

¿Cómo fue tu proceso de creación?

Entré en depresión al ver tanta maldad junta. Fui a terapia y me di cuenta que creé "Niña Valiente" para sanarme a mí y en este proceso he podido ayudar a otras niñas.

¿Recibiste apoyo al inicio?

Nadie creía en lo que hacía. Ni mis padres, ni mi pareja de ese momento. Todo el mundo me decía que siga mi línea de carrera. Escuchaba: “Yo he apostado por el cambio y no ha llegado. El Perú va a seguir así”.

En el programa les presentan mujeres líderes a las chicas.

Me preocupaba que mi sobrina me diga: “Quiero tener el pelo como tal artista”. Una no puede pensar así solamente. Las chicas deben tener más opciones, más modelos de mujer. Esto las motiva y les muestra otras propuestas. Así se vuelven agentes de cambio.

Se visibiliza a las mujeres que no aparecen en la TV o en los medios.

Tal vez conectas con una y no con otra. De repente con ninguna, pero te das cuenta que estas mujeres están marcando el camino y apuntan en grande. Lo más valiente que una puede hacer es seguirse a sí misma.

¿Cómo es una niña valiente?

Para mí la palabra valiente significa muchas cosas: soy una miedosa, pero me atrevo un poco más cada día. Queremos que las niñas puedan impactar positivamente en su comunidad. Una niña valiente debe saber que existen realidades fuera de su burbuja.❖