“Los músicos deben expresar su descontento social”

Redacción LR

Destacado músico y compositor. Exbajista de La Sarita y La Liga del Sueño. Frank Edgar tiene un amplio recorrido por la escena limeña del rock. También ha integrado bandas de jazz. Ha retornado a las aulas universitarias para cursar historia. Nos comparte toda su experiencia en retrospectiva.

Emprendiste una campaña por el “No a Keiko”, ¿surtió efecto?

Creo que lo que ha dejado es una declaración de principios. Que no digan que no hacemos nada. De parte del “No a Keiko” y de parte de los músicos.

¿Hay músicos comprometidos?

Creo que el músico peruano es asquerosamente conservador. No conservador, sino asquerosamente conservador.

¿Por qué?

Porque no se compromete abiertamente con las causas.

¿Habría que hacerlo?

¡Claro! Tienes a REM en Estados Unidos, que hace suyas campañas de concientización de drogas y de discriminación; mientras Río te dice “A la droga dile no”, en una campaña paternalista progobiernista.

Sería un falso compromiso. Una mentira.

Rockeros como Luis Alberto Spinetta y Charly García, incluso un conservador como Andrés Calamaro, expresan su descontento social a través de la música, con fuerza. No escriben letras como Pedro Suárez Vértiz.

Ahora que has vuelto a la universidad, ¿ves a los jóvenes activos en realidad o son capaces solo en redes sociales?

Es increíble que después de 30 años de volver a la Universidad Católica, donde en el año 88 éramos los revoltosos, los revoltosos son los profesores y los conservadores son los alumnos. Te lo digo con sinceridad: en mi facultad no hay caviares, son conservadores.

¿A qué se debe?

Al miedo. Las redes permiten el anonimato, y dan una falsa sensación de valentía.

¿Cómo está el Perú de cara al bicentenario?

Somos un archipiélago de distintos pisos ecológicos, de intereses opuestos.

¿No hemos cambiado en nada?

Parece estúpido lo que voy a decir, pero la selección peruana de fútbol ha construido una nueva ciudadanía, que es capaz de unir este archipiélago.

¿Y la gastronomía?

Yo no he visto gente que salga a marchar porque el ají de gallina sea indigesto.

¿Por qué los músicos se pasan al género urbano y al reggaeton?

Es normal. En 1898 Abelardo Gamarra, El Tunante, compositor de “La concha de perla” y padre de la marinera, se quejaba de la invasión de ritmos colombianos y habaneros.

¿Comparas una habanera con el reggaeton?

Solo en un punto. En que la invasión de la música foránea en el Perú ha sido permanente. Llega un tango de Argentina y arrasa con el ranking del cancionero peruano de 1930. Llegan The Beatles en los 60 y arrasan. Llega Santana en los 70, The Bee Gees, etc.

¿Cómo explicas este fenómeno?

El Perú no tiene capacidad propositiva. Mientras la capacidad propositiva está en gestación, es importante la parte de capital para los músicos, acceso al crédito, dentro de un sistema productivo. Con todo ello, los músicos, sin duda, podemos salir adelante. ❖