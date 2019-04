Noticias sin alma

Leo a Alfonso Bermudez recordar a Vargas Llosa cuando fue periodista a fines de noviembre de 1951. El nobel fue redactor de Policiales en La Crónica y tenía apenas 15 años: “Fue una experiencia breve, pero extraordinaria. El trabajo periodístico me introdujo a un sector que desconocía hasta ese momento: el mundo de la frustración intelectual y literaria”, dice V.Ll.

Eticoso, como les dicen, recordaba también que él nunca fue bohemio, salvo esos cuatro meses que pasó en La Crónica. Que su paso por este diario fue insólito. Señala que le permitió descubrir la noche limeña, los prostíbulos, conocer las comisarías, rozar con el mundo del hampa. Ajjj, qué asco.

Yo comencé después. Conocí aquel mundo en 1975. Entonces ser periodista era cosa de valientes y mis compañeros viejos eran personajes inolvidables. Y cierto, el periodismo mismo era también un oficio execrable. A veces. Pero era una actividad digna. Hoy, las redacciones parecen quirófanos. El español Arturo Pérez-Reverte dice que la prensa está en extinción, pero sigue siendo necesaria. Y pocos se dan cuenta: “La ciudadanía ha perdido la percepción de lo necesario que es el periodismo y cree que puede sustituirlo con Internet o Twitter. Y están equivocados”.

He trabajado en todas las redacciones del Perú. Sé a qué se refiere. Mis profesores eran todos periodistas. Hoy no. Entonces a la información le falta corazón y capachos y lo que se publica no se diferencia del Wikipedia. Es información sin literatura y sin pasión. Ergo, es “objetiva”. Pero no me vengan, nada es objetivo. Así es más caos y ruido. Hasta Lava jato necesita alma.