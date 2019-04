“Un artista chino en Occidente no puede ser ahogado por su cultura”

Redacción LR

Artista, autora independiente, escultura y especialista en arte y diseño multimedia, Xiao Hui Wang ha venido desde China a presentar la muestra Blossom of Shangai en el marco del ART.MO 2019.

¿Sientes presión cuando te comparan con Frida Kahlo?

No, hay bastantes personas que dicen eso, principalmente porque tenemos algo similar: un accidente automovilístico donde se pierde a un amante, y por el autorretrato.

¿Y el mismo concepto creativo?

Los temas creativos están relacionados con las experiencias personales, y así sucesivamente. El profesor Shing, crítico de arte en Francia, comentó una vez: el trabajo de Xiao Hui Wang tiene más peso histórico que el de Frida Khalo.

Es como para creérselo ¿no?

El profesor Van Dien, conservador de la Galería Nacional de China, comentó: Xiao Hui Wang desde temprana edad trabajó en el autorretrato, no solo por destino personal, sino por ser el epítome del destino de las mujeres chinas.

¿Te consideras mejor que ella?

(Silencio).

¿En qué otros aspectos se parecen?

Frida fue una mujer que perteneció a un momento intelectual en México donde las mujeres empezaron a ocupar un espacio distinto en la sociedad, eso puede relacionarse con la muestra Blossom of Shangai que estoy presentando en este Festival.

¿Crees que el artista debe tener un rol social y político activo?

Los artistas tienen responsabilidades sociales, pero no me gusta ser directa al hablar de política porque no soy una política, socióloga, o historiadora. Los artistas deben utilizar su propia manera de expresar su pensamiento sobre los problemas sociales. En primer lugar, debe ser la forma visual.

Viajas entre China y Alemania. ¿Sientes diferencias culturales marcadas?

China y Alemania, dos experiencias de vida diferentes son importantes para mí, he vivido en Alemania 30 años. La cultura china me ha dado sangre, la cultura occidental me ha nutrido, ambas son indispensables.

¿Esto potencia tu arte?

Cada artista debe encontrar su posición en el mundo frente a diferentes coordenadas culturales. Un artista chino en Occidente no puede ser ahogado por su fuerte cultura.

¿Notas tu compromiso hacia el arte en los jóvenes de esta época?

Los chinos dicen que los árboles mueven a los muertos. El nuevo entorno inyectará alimento fresco en su causa.

¿Fue fácil para ti llegar a ser interdisciplinaria?

Soy una artista interdisciplinaria, hago fotografía, instalación, escultura, arte de los nuevos medios, diseño del arte de la iluminación, diseño y escribo joyería Boulevard, una montaña de arte de la tierra, pero también el arte de la conducta, al mismo tiempo escribo libros.He publicado 50 libros en diferentes países.

¿En qué destacará tu muestra?

En el arte la desigualdad es muy grande, hay todo un movimiento de artistas mujeres en el mundo invitando a Directores de Museos a reflexionar sobre la cantidad de artistas hombres que presentan en comparación con la presencia femenina. ❖