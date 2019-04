“El enfoque de género ayuda a prevenir actos de violencia”

Redacción LR

Cuando decidió ser médico, Markus Behrend quedó impactado con el colapso de los sistemas de salud en Angola. Su intento por lograr un cambio en la salud pública lo llevó a dedicarse a la gestión de programas en países como Costa Rica, Panamá y Nicaragua. Ahora, como representante del UNFPA para el Perú, trabaja para darnos un diagnóstico sobre la educación sexual integral y la salud sexual y reproductiva de los adolescentes.

¿Qué es lo más impactante que has visto en estos 25 años de experiencia?

Lo que más me impactó como médico joven es que por causa de guerras civiles, como en Angola, los programas de control de ciertas enfermedades se habían derrumbado y las personas no tenían acceso y morían. Esa experiencia me llevó a interesarme por la gestión del sistema de salud y así encontré mi camino por la salud pública.

¿Cuáles son los retos que tiene hoy el UNFPA en el Perú?

Como UNFPA queremos contribuir a crear un mundo en que todos los embarazos sean deseados, todos los partos sean seguros y se aproveche el potencial de los jóvenes.

¿Cuál es el objetivo como organización actualmente?

El objetivo es dotar a los jóvenes de conocimientos, habilidades, actitudes y valores, para que los empoderen a disfrutar de su salud, bienestar y dignidad.

¿Cómo ha avanzado el Perú en educación sexual y reproductiva?

Si vemos la trayectoria de los últimos 50 años, el Perú ha logrado resultados muy impresionantes, como el acceso a anticonceptivos modernos. Cuando se fundó el UNFPA, en 1969, solo el 10% de las mujeres tenía acceso. Hace 25 años, era el 39% y, en el 2019, es casi el 56%, aunque está por debajo del promedio en América Latina y el Caribe.

¿Cómo reducir la violencia sexual y de género en nuestro país?

Yo creo que uno de los aspectos importantes que contribuyen a una concientización y que ayudan a prevenir futuros actos de violencia es un enfoque de género en el currículo educativo.

Como médico, ¿qué consejo podrías enviar a los adolescentes?

Les diría que informarse sobre cómo prevenir un embarazo o una enfermedad de transmisión sexual, así como acceder a los métodos y los servicios médicos, no solamente es un derecho, sino también una oportunidad para postergar el momento de tener hijos.

¿Cuál es la posición del UNFPA sobre la legalización del aborto?

No promovemos el aborto, más bien otorgamos la más alta prioridad a la planificación familiar voluntaria para prevenir embarazos no deseados. Ayudamos a los gobiernos a fortalecer su sistema nacional de salud para hacer frente a las complicaciones de los abortos inseguros, salvando así la vida de las mujeres. ❖