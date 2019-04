Prensa y prensados

Dos procesiones cruzaban el Centro de Lima el Viernes Santo. El Señor de los Milagros entre sahumerios místicos. Y el féretro de Alan García cargado por la grita aprista. Ambas reclamaban prodigios y que cambie el Perú. La primera llegó a Las Nazarenas agotada. La otra se diluyó en la Plaza San Martín. Al ataúd en la carroza finalmente se lo llevó la policía al camposanto.

Un capítulo se había cerrado por voluntad del último “animal político” del s. XXI. No habrá otro como Alan. Desposado se marchó a la eternidad. No fue Fujimori, ni Toledo, ni Humala ni Kuczynski. Encarcelados por la higiene del PJ que en estos días hace valer su independencia y no como desde 1990.

La gramática de la calle había cambiado, no la clase política. Para entenderla, el hebdomadario de viernes, aquel que hace periodismo con la historia y no con la actualidad, una vez más no pasaba de la rabia. El Comercio mostraba informes y explicaba con acierto aquello de la posverdad y La República construía las mejores crónicas que, para estas ocasiones, es el género ideal.

Hacer prensa en el Perú obliga tanto como responsabilidad, una pizca de lucidez. El peruano Carlos Lozada gana el Pulitzer y a todos les llega al nabo. Hay un desinterés absoluto por la calidad que cualquier mequetrefe no alcanza. Entonces, o eres muy viejo o te vacila que te reconozcan como influencer.

Mientras, las redes son un lagar de cojudos con autoridad para opinar según la filosofía “Esto es guerra”. Sigue la anemia en las alturas, no obstante, la Confiep festeja este bodrio nacional.