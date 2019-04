“En mi corazón no soy influencer, solo soy mamá y emprendedora”

Redacción LR

Con más de 74 mil seguidores en Instagram, la emprendedora, mamá y directora de la marca de joyas Sophie Crown, Sandra Sevil, busca empoderar a las mujeres a través de los accesorios. Aquí su historia de superación.

¿Quien es Sophie Crown?

Es una marca que conecta, empodera y motiva. A mí lo que me gusta es la moda, la posibilidad de darle muchas opciones a alguien para que cada una encuentre algo perfecto para ella, sea el estilo que tenga. No es una marca solo para un tipo de chica, quiero que todas se sientan cómodas con ella.

¿Cómo nace la idea?

Fue como una corazonada. Quería algo que me apasione. El accesorio te puede hacer sentir esa fuerza que necesitabas en el día. Atreverte a ponerte algo que pensabas que no podías, te puede hacer sentir que puedes hacer lo que quieras. Ese poder luego lo puedes replicar a miles de cosas más importantes.

¿Qué trabas has encontrado en este camino?

Tu trabajo es tu vida. Luchas contra todos y contra todo. Emocionalmente es súper complicado porque muchas puertas se te cierran.

Puertas cerradas ¿por ser mujer?

Sí, definitivamente. El primer paso, te minimizan ante al resto, súper difícil no solo porque cansa y agota, sino porque te hace dudar de ti misma. Debes proteger tu garra, tu misión.

¿Sientes que Sophie ha tenido una evolución desde que se inició?

Esa ha sido la razón del éxito de Sophie Crown, estar en constante evolución. Nunca sentí que lo que ya había hecho era donde me debía quedar. Así uno deja la puerta abierta a ver oportunidades y no perderlas.

¿Cómo manejas la crítica hacia tu marca?

Sería mentirte si te dijera que no duele, pues es tu trabajo y en mi caso Sophie tiene mucho de mí, pero es importante ser bueno con uno mismo y no torturarse cada vez que escuches algo negativo.

¿Las redes sociales han sido una vitrina para tu empresa?

A mí las redes sociales me han servido no solo para lanzar mi marca y hacerla más conocida, hoy es retroalimentación pura y me da la gasolina que necesito para seguir.

¿Crees que eres una influencer?

Si me pongo a pensar en la palabra ‘influenciar’ de alguna manera, pues sí, me lo dicen y hacen sentir. Pero en mi corazoncito no lo soy, soy mamá y emprendedora. Hay una comunidad y somos amigas más que ‘influencias’.

¿Te sientes feminista?

Por supuesto que quiero igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres. Con mi trabajo busco empoderar a las mujeres, a seguir sus sueños, a trabajar por ellos.

¿Has pensado hacer algo para hombres?

Nunca digo nunca.

¿Te ha sido fácil dividir tu vida entre la maternidad y la empresa?

Es un día a día. Hay días que te salen bien y que sientes que has logrado hacer las dos cosas, pero hay otros en los que la culpa te persigue.

¿El mensaje de Sophie Crown?

Sé tú, no hay nadie mejor. ❖