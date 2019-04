“Para mí sería un honor si de la cruz me lleva el Señor”

Redacción LR

Por cuarenta años ininterrumpidos, Mario Valencia, conocido como el ‘Cristo Cholo’, ha dedicado parte de su vida a dirigir y protagonizar la escenificación más popular del Vía Crucis en la capital.

Tu reciente accidente en tu domicilio preocupó a muchos de tus seguidores.

Sí, me han operado, hasta el momento, de la mandíbula. Este año cumplimos 41 años y es por ello que estoy rogando a los médicos que no me intervengan pues necesito realizar la Semana Santa, sobre todo para agradecerle al Señor.

¿Cómo se inició esta travesía de interpretar cada año el Vía Crucis de Jesús en Semana Santa?

De un momento difícil en el que me encontré con el Señor en una ribera del río Rímac. Él me tendió su mano y me llevó hacia una iglesia con un padre, quien luego me preguntó si quería participar en la representación del nacimiento en Navidad. Acepté encantado y ahí nació el bichito para hacer Semana Santa.

¿Estudiaste alguna profesión o decidiste dedicarte por completo a la actuación?

Estuve en el Ejército, soy egresado de la Escuela de Paracaidistas.

¿Qué sentimiento te evoca estos 40 años dedicando tu vida a representar al Cristo Cholo?

Amor y esperanza para que mi pueblo mañana entienda que el Señor se sacrificó por cada uno de nosotros y que en su camino podamos encontrar la gloria divina que Él quiere para cada uno de nosotros.

¿Dirías que es su amor lo que te motiva a realizar esta puesta en escena?

El Señor tiene una misión para conmigo, me dice que sea yo la muestra de la fe en este mundo. Por eso es que he tratado de mantener todo esto. Hoy por hoy no tengo ni para mí mismo. Es por ello que molesto a las autoridades correspondientes para que la Compañía Teatral Emmanuel sea considerada como Patrimonio Cultural de los Eventos Religiosos y Costumbres del Perú. Así me evito estar pidiendo a los seguidores que nos ayuden.

¿Consideras que tu trabajo y dedicación a esto ha sido valorado?

Las instituciones y el Gobierno hacen oídos sordos a mi clamado. Seis meses estuve en el Congreso para que haya este reconocimiento. Los papeles están ahí, pero la verdad estamos esperando la buena voluntad de las personas

Tu estado de salud y tus más de sesenta años ¿no te dicen que es momento de descansar?

Es que hay un compromiso. Cuando me ha pasado algún accidente, me han dicho ‘Mario, ¿no crees que el Señor ya te está diciendo algo? Yo respondo ‘Pero estoy vivo, estoy con vida, estoy con salud’. Si yo veo que mi situación actual de salud me impide dar un paso más, entonces ya. Para mí sería un honor si de la cruz me lleva el Señor. Es la voluntad divina. Me debo a ello.❖