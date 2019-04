“Hay que encontrar el sentido de la vida para seguir luchando”

Redacción LR

Yorlan es un luchador. Un guerrero sin extremidades. Lo afectó de nacimiento el síndrome de Tetrameelia, pero ha batallado sin cesar, cada minuto de sus días. Hasta hoy no se arredra y, a sus 19 años, ha ingresado a estudiar Economía en la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, en Huaraz. Su mamá Brigida Pacosh fue su motor, trasladándolo en las espaldas al colegio, luego lo hizo su hermana Angélica. Yorlan es un joven talentoso y decidido a labrar su propio futuro.

Ingresaste a la universidad. ¿Por qué elegiste economía?

Bueno , empecé a averiguar la importancia de los economistas, eso me llamó la atención.

Te gustaron las cifras.

Siempre me han gustado, desde el colegio.

¿Qué te dejó la etapa escolar?

Que conté con buenos compañeros, que me apoyaban en todo. Los amigos me apoyaron siempre.

Tu mamá te llevaba en brazos.

Sí, mi mamá fue mi más grande ayuda. Me ayudaba a movilizarme hasta el tercer año. Luego mi hermana se hizo cargo de mí.

La familia sí que es importante.

Sí, estoy muy agradecido con ellos. También con mis compañeros. Mi entorno social hasta ahora me da su respaldo en lo que pueden.

Tu comunidad es Tocash. ¿Qué es lo que más te gustaría hacer por ella?

Allí me apoyaban para ver fútbol. Desde pequeño me ha gustado. Acá hay un equipo del barrio que participa en torneos locales, me gustaría apoyarlos. Me divierte ver el fútbol, me encanta hasta ahora.

¿A qué jugador te gustaría conocer?

A Paolo Guerrero. Sueño conocerlo. Desde pequeño lo tengo como referencia, lo he tomado como ejemplo de vida. Él ha demostrado que con perseverancia se puede lograr lo que uno se propone.

¿Recibiste ayuda del Estado?

Del programa Juntos. Pertenecí a ese programa social. Ya no, pero me sigue apoyando, hasta en los trámites de la universidad lo hace.

Una vez que logres terminar tus estudios, ¿qué expectativas tienes?

Mi sueño es ser profesional y aportar a mi familia, a mi país y desarrollarme en las oportunidades que se me presenten. Me gustaría simplemente ser un gran profesional.

A los jóvenes con dificultades físicas ¿cuál sería tu mensaje?

Cuando uno sabe lo que quiere lograr, con voluntad, con perseverancia, todo se va logrando. Si uno pone de su parte lo demás cae por su propio peso. No darse por vencido pese a los problemas. Hay que encontrar el sentido de la vida para seguir luchando.

Si te proponen conocer a un político, elegirías...

A ninguno.

¿Qué te indigna?

Lo principal, lo que más se observa, la corrupción. Y la violencia, el abuso contra las mujeres. ❖