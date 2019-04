esperanza universitaria

Redacción LR

Según el informe del Instituto Nacional de Estadística (INEI), Resultados de la pobreza monetaria 2018, de abril del 2019, en el cuadro Nivel de educación alcanzado por la población pobre de 15 años y más edad, el 5,4% tiene estudios superiores no universitarios y el 3% superior universitaria, este nivel incluye postgrado.

En el entendido de que el esfuerzo académico y financiero de estudiar una carrera profesional significa adquirir competencias para construir conocimiento, lo que sin duda implica mejorar el status, en todo nivel, de un egresado universitario, es válida la cuestión ¿de qué vale el esfuerzo intelectivo y económico? De hecho, este último, para algunos, sobrepasa la capacidad de endeudamiento familiar.

Algunas interrogantes. ¿Están las empresas públicas y privadas requiriendo de todos los egresados de estudios superiores universitarios o no universitarios? ¿Hay saturación de graduados en algunas carreras universitarias? Hace pocos años un ingeniero geólogo me comentó que no había muchos profesionales de su especialidad, por lo que estaban trayendo de países limítrofes, porque “los de Lima no querían ir al campo”.

Da para más analizar bien las variables de la ecuación de estudios superiores: estudiante, universidad, campo laboral e incluso la investigación académica a fin de evitar, en la sociedad, la incubación de la frustración y el desasosiego, pues los pronósticos estadísticos no son tan alentadores.❖