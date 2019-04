“El Cosplay saca nuestro niño interior”

Redacción LR

Desde que Omar Milla decidió incursionar en el cosplay, su vida tomó un rumbo distinto. Su talento lo ha llevado a varios lugares para encarnar a Tyrion Lannister, personaje interpretado por Peter Dinklage en la serie "Game Of Thrones". Al igual que el actor, nos demuestra que la estatura no es obstáculo para lograr el éxito.

¿Cómo inició la personificación?

Hago el cosplay de Tyrion desde mayo del 2016, cuando se lanzó una convocatoria por el Facebook “Juego de Tronos Club”. Terminaba de ver GOT y me encantó bastante el personaje. Despertó en mí cierta inspiración y me dieron ganas de investigar más sobre él hasta buscar la perfección.

Cambió tu vida interpretarlo.

De un día para otro mi vida cambió, pues te colocas al centro de todo. Decidí alejarme de los escándalos. Más que tratar de cuidar mi imagen, respeto mucho al personaje y al actor. No me gustaría que Peter Dinklage se entere que usé su personaje para cosas malas.

¿Qué has aprendido de Tyrion durante este tiempo?

Que algo pequeño puede significar mucho. Él usa su inteligencia para luchar porque sabe que su físico no lo ayudará. A nosotros -las personas pequeñas- nos afecta que nos vean con lástima. Gracias a Tyrion podemos manejar la lástima como beneficio propio.

¿Has logrado que tu personaje llegue al exterior?

Estuve en Francia interpretando a Tyrion en teatro. Me buscaron y dijeron “estamos haciendo una obra en francés”. Acepté, me mandaron el audio para practicarlo e incluso dijeron que podrían ayudarme con el playback.

¿Qué implica profesionalizar el cosplay?

El cosplay es un hobby que te abre puertas. Si ven que tu interpretación llega al ámbito profesional, te buscan. Mucha gente cuestiona que no se puede vivir del cosplay. No es eso, vivimos de qué tan profesionales nos volvemos.

¿Buscas formar una comunidad de cosplayers?

Estoy formando un staff para transmitir lo que he aprendido. Este mundo del cosplay es muy inocente, saca nuestro niño interior. Quiero lograr que el Perú tenga motivos para apoyarnos. El cosplay puede ser un juego y diversión, pero ya evolucionó.

¿Te proyectas a futuro continuar con el personaje de Tyrion?

No sé lo que va a pasar. Como dije, no imaginé que Tyrion me abriera puertas. No creo dejarlo, pero sí darle un descanso.

Si conocieras a Peter Dinklage...

Me gustaría hacer la magia del espejo con él. Sería feliz al ver su emoción y saber su apreciación sobre la interpretación que hago. Hace dos años no hubiera estado preparado para presentarle mi trabajo, hoy lo estoy.

Se acerca el gran final de "Game Of Thrones".

Estoy listo para agradecerle a la gente con el último espectáculo. Este año estaré presente en el evento de inicio y cierre de temporada que organiza Juego de Tronos Club. Viene una etapa de grandes cambios para mí. ❖