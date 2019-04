Museo de presidentes peruanos presos

Redacción LR

Bienvenidos a este museo tan peculiar. Con la prisión preventiva de 10 días dictada contra PPK, queda claro que el esquema construido por un sector de la política peruana, que insiste en que no se investiga, no se mide con la misma vara ni a Kuczynski ni a Humala ni a Villarán, es solo un intento por evadir las responsabilidades penales que se vienen. Pero lo que se dilucida con aún más claridad, son las verdaderas intenciones que hay detrás de todas las tratativas por desbaratar la estrategia del Ministerio Público para encontrar la verdad sin importar la militancia de los involucrados: sacrifico las implicancias de mis enemigos políticos, propicio el mantra “todos somos corruptos, ninguno es más honesto que el otro” para diluir la institucionalidad, la frontera entre el delito y la decencia. Los dos candidatos a la segunda vuelta de las últimas elecciones están ahora presos, uno fue presidente y renunció. Quien quedó segunda tenía el control del parlamento. El presidente inmediato anterior, Humala, estuvo preso con su esposa y ambos pueden volver a estarlo, al anterior al nacionalismo, Alan García, la justicia le sopla la nuca y él lo sabe. Como si fuera poco, el anterior al segundo aprismo, Alejandro Toledo, acaso el más comprometido de todos, no está preso porque fugó. El anterior a todos los nombrados, Alberto Fujimori, aunque por otros motivos, está preso. ¿Es la presidencia del Perú un camino hacia la prisión?❖