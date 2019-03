La agonía de Barranco

Redacción LR

Vivo por Barranco y hablo de Barranco porque es un distrito emblemático de Lima, del Perú. Razones monumentales y culturales sobran. Si es que las autoridades no reaccionan, uno de los lugares más visitados del país va a terminar muriendo como atractivo turístico. El Metropolitano, inaugurado el 2010, lo hirió de muerte: dividió la comuna en dos y ocasionó que todo el transporte público residual y complementario de la avenida Bolognesi circule desde entonces por las avenidas Grau y San Martín. Ahora estas dos vías son una selva y, en horas punta, prácticamente intransitables. Un atentado contra el espíritu barranquino y lo que éste ofrece al resto de la ciudad. Aún no se ve la mano de José Rodríguez, su nuevo alcalde, quien podría marcar la diferencia con sus tan cuestionados predecesores y organizar una cruzada de financiamiento internacional para lograr hacer, por ejemplo, un túnel en la avenida Bolognesi y devolverle el oxígeno perdido. Si a esto le sumamos la cantidad de licencias concedidas para construir enormes edificios por la gestión anterior, el asunto se torna aún más complicado. Vemos cómo la Lima “tradicional”, por la que no solo pasan los limeños “tradicionales” sino muchos ciudadanos más que esa élite, se encuentra atiborrada de construcciones que convertirán en moles de concreto las casas que todavía quedan. Mientras tanto sus camiones ocupan carriles enteros y los pasivos generados los pagamos todos. Particularmente en San Isidro, Magdalena, Barranco, Miraflores.❖

