“Leslie Shaw puede pasar de moda, pero el rock jamás”

Redacción LR

Ah Nada 469 nació inspirada en una historia de amor que llevó a su vocalista, Benito Villanueva, abogado de profesión, a juntar a dos administradores y un comunicador para crear canciones que hablen del amor, la vida y la felicidad a través de lo que aman: el rock.

¿Cómo nació Ah Nada 469?

Nuestra banda nace en el 2017, en base a una decepción amorosa que me destrozó. Y para no caer en la debilidad de refugiarme en cosas erradas, cogí mi guitarra y empecé a crear canciones y decidí sacar el primer disco llamado Complicada, en honor a Claudia, la mujer que me orilló a esto. Por eso junté a amigos que aman el rock como yo y ya vamos a lanzar nuestro segundo disco.

¿Por qué eligieron el nombre de Ah Nada 469?

Sucede que tanto yo como los otros miembros, Dante Cieza, Juan Pereyra y Marco Díaz Costa, ya no teníamos nada que perder. No sabíamos si lo que hacemos le iba gustar a las personas o si tendríamos éxito, así que solo nos lanzamos. Y 469 porque son nuestros números cabalísticos, nos han traído suerte.

¿Qué significa para ustedes el rock que se hace en nuestro país?

El rock es una forma de vida, es una marca que nos ha permitido identificarnos. El rock no lo hacen las personas, es un tema de largo aliento. Nosotros hemos tenido el honor de tocar con bandas de rock reconocidas en Perú como Histeria, Cero Balas y más. Y, además, nosotros tocamos el pop rock porque nos satisface como músicos y a nuestro público les gusta.

¿En qué radica, hasta el momento, el éxito de la banda?

Tenemos 22 canciones en dos discos, y considero que los temas que hablan de la vida, el amor, el desamor, etc., mezclados con el pop rock, ha calado bien en nuestro público. Hemos sido invitados a Arequipa, Ica, Ayacucho. Y pronto esperemos poder ser invitados al extranjero.

¿Qué opina la banda sobre las declaraciones de Leslie Shaw respecto a que el rock “ya pasó de moda”?

Fue una frase desafortunada. Pero nosotros creemos que el rock nunca pasará de moda, porque el rock trasciende a las personas. Este género se mantiene en el tiempo. Leslie Shaw puede pasar de moda, pero el rock jamás.

¿Cuál es la meta para este año?

Nosotros queremos ser más conocidos. Ya vamos por nuestro tercer disco y que la gente nos reconozca por nuestra música, nuestros discos Complicada y Complicados. Seguir viajando para difundir nuestra música ¡y que viva el rock, carajo!❖