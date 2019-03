Aracely Villafuerte: “¿Actuar? Si les gusta, háganlo... sigan con sus sueños”

Con una sonrisa en el rostro, Aracely Villafuerte llegó a la redacción de La República para hablar de lo que más le gusta: la actuación. Ella tiene tan solo doce años de edad, pero domina el escenario como una actriz con años de experiencia. Entre sus últimos logros está el haberse convertido en el rostro de uno de los spots más sonados en las últimas semanas: “Ciudadanos del mañana”, campaña de Mibanco que busca promover la reflexión de los temas que aquejan al país y dar protagonismo a los jóvenes, futuro del Perú.

¿Cuándo y cómo fue que te empezó a gustar la actuación?

Actúo desde los seis años. Yo empecé bailando, pero siempre me gustaba hacer gestos. Gané un concurso y un jurado me ofreció una beca para modelar. Siempre me ha gustado ser expresiva y creo que lo heredé de mi papá. Yo pasé mi primer casting en una agencia y así incursioné en la actuación.

¿Qué fue lo que te atrajo?

Me gustó que puedo darle vida a un personaje que a veces no se parece a mí, pero me gusta hacerlo para ponerme en el lugar de esa persona. Como no eres tú, quieres hacerlo muy bien.

¿Qué técnicas utilizas para actuar?

Primero, divertirme. Segundo, creérmela. Nada más, y concentración.

Siendo tú tan joven, ¿cómo fue tu experiencia en televisión?

Estuve en la serie 'De Vuelta al Barrio' y en el programa 'Casaventuras'. En 'De Vuelta al Barrio' era Teodora. Al comienzo cuando me dijeron que iba a estar enamorada de Pedrito, me sentí súper nerviosa porque él era el mejor amigo de mi hermano.

¿Te ha servido mucho trabajar con un elenco con mucha experiencia?

Sí, me ha servido bastante. Todos eran súper buena gente. De algunos he aprendido su carisma, su profesionalismo y sus gestos y formas de hablar.

¿Qué otras actividades te gustan?

Me gustaba dibujar. Pero como ya le perdí la práctica, ya no dibujo nada [risas]. También me gustan mucho los idiomas, en especial el chino mandarín.

Tuviste una muy buena acogida con la gente que te conoce.

Mis compañeros me recibieron bien en el colegio. En mi familia, al comienzo me decían que perdería tiempo en eso, pero luego todos se emocionaron cuando me vieron en televisión.

¿Qué le recomendarías a quienes tienen el sueño de actuar?

Primero, si les gusta, háganlo. No hay excusas. Tienen que dejar salir su chispa, que todos puedan darse cuenta de eso. Si a alguien le gusta y si es bueno en algo, debe demostrarlo. Así se le van a abrir muchas puertas... Sigan con sus sueños.

¿Qué sueñas para más adelante?

Quiero ser una gran actriz y bailarina. Mi carrera va a ser comercio internacional.