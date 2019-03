Redacción LR

Cumplió un sueño de producir su disco. La cantante peruana Roxie es una artista en ascenso en la era digital. Para cautivar a las nuevas audiencias, la intérprete de ‘Máscara de honor’ realizó una estrategia audiovisual ambiciosa para promocionar su música.

¿Fue difícil el financiamiento de tu primera producción como solista?

Lo veía imposible. Grabar un disco no es barato, y yo soy la única que se financia todo, videos, canciones, carrera, etc. Tuve que trabajar muy duro para poder realizarlo, pero valió la pena. Estoy orgullosa de lo que he conseguido.

Los ‘feat’ se han convertido en una herramienta para impulsar artistas.

Sí, en realidad estoy planeando un super feat -colaboración- sorpresa que no puedo revelar aún. Quisiera hacer muchísimos más, me parece algo divertido y rico artísticamente componer junto a otros artistas. Siento que aprendería muchísimo y me ayudaría a explorar más musicalmente.

¿Apostar por un material físico es un desafío en plena era digital?

Es un reto, pero es algo que como músico siempre anhelé tener. Desde pequeña me ha fascinado el arte de los discos de mis artistas favoritos, es como entrar en su universo. Lo bueno es que hay personas que les gusta llevarse un pedazo de ti a su casa.

¿Por qué elegiste la estrategia “una canción, un videoclip”?

Más que verlo como una estrategia, fue algo que tenía en mente y me moría por hacerlo realidad. Sentía que cada canción tenía un mensaje muy importante y lindo, y que debería de ser explotado también de manera audiovisual. Gracias a un equipo de personas hermosas que se sumaron a mi camino, pude lograrlo con éxito.

Sobre tu disco “situaciones invisibles”, ¿qué fue lo que percibiste en tu entorno que quisiste reflejar en letra y música?

Hay canciones muy personales que hablan del mayor defecto mío que es pensar demasiado y crear cosas en mi mente que nunca han sucedido. También compuse a raíz de una decepción amorosa, sobre la depresión, algo que muchos sufrimos en silencio y quisiéramos dejar de padecer. Canto a cómo vivimos nuestros días bajo un sistema sin tener una verdadera libertad y la doble moral, que se ve mucho, en las redes sociales.

La presencia de mujeres en festivales sigue siendo mínima.

Es por puro prejuicio de que no hay buenas cantantes o proyectos. La mayoría de bandas con público grande son hombres y eso no podemos negarlo. Si se les diera la oportunidad a más mujeres a esa clase de exposición se podría llegar a repartir el cartel bastante bien. ❖