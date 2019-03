“El cliente no quiere comer la torta, sino sentirse feliz con ella”

Redacción LR

¿Qué representa Dulcefina más allá del nombre?

Tengo la suerte de que mis clientes confían en mi trabajo. Ellos esperan lo mejor, quieren algo que deslumbre, vienen con ideas de lo que necesitan y proyectamos juntos la torta. Las expectativas de ellos son tan altas que me es necesario sobrepasarlas y que se vayan contentos con el producto.

Desde la primera torta que realizaste, ¿cuánto han evolucionado tus productos?

Muchísimo. Este es un trabajo artesanal, y las manos son muy importantes. Al principio yo no estaba contenta. La destreza que adquirí es producto de la experiencia, de los viajes que hice y hago, las clases que tomé, los errores que he cometido, todo eso se vuelca ahora en un buen acabado.

Es importante sentirse contenta con lo que uno hace. Eso se proyecta hacia los clientes.

Es verdad. Doy lo mejor de mí y me siento satisfecha. El cliente ve el producto final, pero desconoce todo lo que hay detrás. Antes lograba un buen acabado luego de muchos intentos, felizmente eso ya no sucede (risas).

Las redes sociales han sido una pieza clave en tu negocio.

Totalmente. Para mí hay un antes y un después. Dulcefina es una empresa familiar, éramos conocidos, pero todavía no habíamos dado un golpe tan fuerte en el mercado de pastelería como una tienda importante. Cuando empezamos a exhibir nuestro trabajo en redes, empezamos a existir para otras personas.

¿Cómo ha recibido el público extranjero a Dulcefina?

Estoy muy sorprendida. El año pasado me fui a concursar a Orlando y a Argentina, de donde traje el tercer y primer puesto. Ellos reconocen y valoran la pastelería peruana. En otros países me preguntan si vendo las tortas que llevo, y es algo que me gustaría hacer siempre que haya oportunidad. Ahora estamos en otra etapa.

¿Dulcefina Factory?

Así es. Hemos visto la necesidad de vender insumos de nuestra marca (buttercream, masa elástica y fondant). Es algo que mucha gente nos había pedido y respondimos con este proyecto que fue lanzado en enero.

Alguna vez mencionaste que no vendes tortas, sino ilusiones.

A lo largo de este camino he llegado a comprender que las personas se compran tortas no porque quieren comerla, sino por la experiencia que van a tener en ese momento, es lo que vendemos. Considero que ese es el primer factor que influyó para que Dulcefina haya crecido tanto: la expectativa que tiene la gente de ver ese producto sobre su mesa. Cuando vienen a recoger su pedido, toman fotografías, se emocionan, y eso me hace sentir que estamos haciendo bien nuestro trabajo. El cliente no quiere comer la torta, sino sentirse feliz con ella.

¿Qué propuestas trae Dulcefina?

Se vienen cosas interesantes. Lo primero es implementar nuevos productos en Dulcefina Factory, incrementar más tortas y métodos de compra online, y no descuidar las nuevas tendencias; no puedo esperar a que lleguen, tengo que traerlas.❖