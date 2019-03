“¿Componer da plata? Por ahora todo sale de mis sueños”

Redacción LR

Mario Aragón es muy conocido por los chalacos. Le escribe al amor, al ser humano y a su puerto querido, el Callao. Ha escrito dos libros sobre Héctor Lavoe. Ha estrenado “Los nuevos del Callejón”, con la voz de Maycol Paz, con marineras, festejos, valses, etc.

Poeta e historiador, pero ¿cómo te inicias en la composición?

Empecé en el 2016 como compositor gracias al consejo de mamá. Me dijo: no muchos leen, sí todos escuchan. Entendí que podía llevar mis poemas, que no eran leídos, a la canción.

Compones en diversos géneros: salsa, boleros, música criolla.

Tuve mucha escuela. Mi mamá oía criollo, mi papá tango y bolero, mi hermano salsa, otro hermano rock. Y tuve maestros como Manuel Pecho.

¿Le cantas a la realidad social, al amor, al Callao?

En el último disco de boleros escribo al ser humano. Como el tango, busco esa filosofía del barrio, de esquina. Me gusta eso, dejar un mensaje. En “Hombre solo” hice un bolero sobre la filosofía del hombre común, del que no quiere estar amarrado a algo o alguien.

¿Da plata ser compositor?

Me han dicho que sí (risas)... Por ahora todo sale de mis sueños. En general, el artista acá no está bien pagado. Bueno, acabo de ingresar a la Apdayc donde me recibieron bien.

¿Cuáles crees que son las dificultades de un compositor en el Perú?

Aquí no se cree en la capacidad de los talentos, siempre pensamos que otro es superior. Mira, saqué un tema, “Máquina de dos”. La primera versión fue un son montuno, luego sacaron en Miami una versión con arreglo de Dante Vargas, que trabajó con Marc Anthony, Alejandro Sanz, etc. Suena maravilloso, puede competir con cualquier tema en el mundo, pero acá no solo lo ignoras, acá lo criticas, lo dañas.

¿Y eso por qué es?

Por varios factores... También critico al conocedor. No apoya, destruye.

¿Pasa en redes, en la realidad?

En Facebook haces una canción y recibes destrucción, pocas veces apoyo. Se dice que no hay música peruana, no hay salsa peruana, no hay rock nacional, que lo criollo ha desaparecido. Es mentira, sí hay compositores.

Pero ¿y compositores jóvenes?

Sí, los hay. El Perú es tierra de poetas y por tanto de compositores. El problema es que siempre buscamos competencia. Si a uno le gusta Gianmarco otro dice mejor es Suárez Vértiz. No hay competencia: todos son talentos.

¿Para ti qué es el Callao?

Hay días que me siento dueño del Callao. Pero en realidad... soy un paria.

¿Por qué lo dices?

Porque estoy prohibido de hacer cultura en el Callao. Los que allí hacen política piensan que todos piensan políticamente. Creen que quiero entrar a la política y me cierran puertas. Bueno, siempre he sido y seré crítico total, con el que se va o con el que entra.❖