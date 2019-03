Rafael Robles: “Para escribir este libro he tenido que volver a encontrar la inestabilidad”

Redacción LR

Rafael Robles promete causar un incendio, pero no precisamente con fósforos sino con el lanzamiento de un poemario que refleja su madurez como escritor, que ha dejado sus miedos, errores y fracasos en el pasado.

El viejo anhelo de provocar un incendio es tu nuevo libro…

Sí, es mi tercer libro de poesías después de 11 años; quiero pensar que más maduro y con otros temas diferentes a los que escribía cuando era joven.

¿Por qué la pausa fue tan larga?

Creo que se debió a que conseguí estabilidad emocional y personal. Sin estabilidad a veces te alejas de la poesía, la literatura; en general, creo que el arte es una especie de queja ante la realidad, escribes porque no estás conforme con lo que te rodea, con lo que te pasa.

¿Podríamos decir que has madurado y cambiado desde tu última publicación?

Sí, es una manera de verlo (risas). De hecho cuando tenía 23 años, edad a la que publiqué mi primer libro, todo me chocaba, todo me afectaba. Estos últimos 11 años han sido más estables en mi vida, aunque para escribir este libro he tenido que volver a encontrar esa inestabilidad, volver a escarbar en mí.

¿De dónde sale el título?

Está relacionado con esas ganas de escribir, de terminar con las cosas que están hechas y volver a hacerlas. El incendio en este caso no viene a ser solamente una destrucción, los incendios también forman parte de una nueva creación y de eso se trata el libro.

Un incendio suena fuerte, ¿en algún momento has querido ocasionar uno?

No, pero conozco gente que sí (risas). Me gustan los incendios, me gusta verlos. Más allá de la tragedia son bastante bonitos, yo lo uso como una metáfora, como un símbolo de acabar con lo anterior para volver a construir algo nuevo. Para mí este libro es una manera de dejar testimonio de lo poco que he podido aprender de mis errores, fracasos, de los miedos que tengo y dejar estas cenizas que vendrían a ser los poemas.

¿Cómo surge la idea de escribir poemas?

No sé exactamente lo que me llevó a escribir, tal vez ver a otros amigos que lo hacían o las ganas de expresarme. Quizá debería leer más poesía, pero eso no me impide escribirla.

Mucha gente cree que la poesía está más enfocada en el amor. ¿Qué opinas?

Yo no escapo de ese tipo de temas, de hecho es importante en las personas.

¿De qué manera tú como escritor fluyes en las redes sociales?

Tengo Instagram y Facebook, quiero tener y crear algo en Youtube, ahí está el futuro… Creo que vengo de la vieja escuela, pero no me quiero estancar. Quiero entrar un poco más en redes y lo estoy haciendo promocionando el libro. No sé hasta cuándo aguante la literatura en el papel impreso, así que sería bueno pasar de a poco.