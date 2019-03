“Dejé todo lo que estaba haciendo para ayudar a mi hijo”

Redacción LR

No solo es una madre, es una heroína. Actualmente se dedica a ayudar a padres de personas con autismo que no tienen los suficientes recursos para salir adelante. Su ejemplo motiva y su historia de vida aún más.

Has sido reportera e incluso congresista…

Sí, todo fue muy joven hasta los 29 años hasta que me entero que mi hijo Jimmy presentaba unas características que no eran comunes en los niños. Mi hijo al año debía hablar y no decía ni mamá, ni papá, después de dos años y medio me dijeron que mi hijo tenía autismo. Fue un shock para nuestra familia.

¿En qué momento llega Jimmy a tu vida? ¿Qué estabas haciendo?

- Jimmy nace cuando yo era congresista, posteriormente viajé junto a mi esposo a Brasil y regreso al Perú cuando mi hijo tenía casi dos años de edad; entró a un nido y se dieron cuenta que él deambulaba de un lado a otro, que no interactuaba con los otros niños.

Cuando te enteraste que tu hijo tenía autismo, ¿decidiste buscar ayuda?

Personalmente, no, porque en ese momento dejé todo lo que estaba haciendo para ayudarlo y llevarlo de una terapia a otra. Por temas económicos y por darle más terapias a mi hijo nunca busqué ayuda para mí, ni para mi familia. Definitivamente tenía que ser para él, porque la necesitaba más.

¿Sentiste en algún momento que ya no dabas más, que no encontrabas soluciones?

Sentí que quería morir en algún momento, sentí que eso iba a ser lo mejor, pero a la vez veía a mi hijo y me preguntaba cómo lo voy a dejar, tengo que estar acá, tengo que hacer algo por él. Tuve que medicarme para poder aprender.

¿Te sentiste sola?

Me sentí muy impotente porque tenía expectativas con mi hijo, quería que fuera a un colegio regular, que hablara, que me dijera mamá te amo, casarse, tener hijos, pero de un momento a otro toda esa expectativa se me vino encima, porque probablemente eso nunca iba a ocurrir, tuve que matar a mi hijo, a la idea que yo tenía y comenzar a construir una imagen de un ser que no sabía cómo iba a ser.

Jimmy tiene una hermana…

Sí, tienen dos años de diferencia. Jimmy no vive sin su hermana y siempre le pido perdón por haber sido más mamá para él que para ella.

Con este tema surgió la asociación ¡Soy autista y qué!

Sí, es una organización sin fines de lucro. Decidimos organizarnos con unos padres porque no nos entendían, no quisimos un nombre bonito, solo quise que se llame ¡Soy autista y qué!, nombre que nos ha servido para llamar la atención.

¿De qué manera ayudan a los niños con autismo?

Realizamos talleres gratuitos para los padres porque se gasta mucho en la persona con autismo, se necesita mucho dinero para las terapias. Velamos por la inclusión. Ayudamos a los niños, en algunos casos les pagamos terapeutas para que les enseñen habilidades.

Este 2 de abril es el Día Mundial del Autismo…

Sí, no es un día para celebrar, es un día para tomar conciencia que esta condición de vida afecta a una de cada 55 personas en el mundo y que debemos hacer algo por estas personas vulnerables que no tienen los recursos y que sin terapia llegarán a la discapacidad.❖