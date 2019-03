Redacción LR

Hacerse llamar 'feminista' puede ser algo complicado para muchas por miedo a los ataques y represalias de personas que no conocen el significado y la importancia de los feminismos. Por suerte, cada vez son más las personas que no temen usar esta palabra. Beatriz Córdova, Gianina Márquez, Karina Núñez y Tania Revollar creen en el poder de las niñas para construir un país más justo y donde quieran vivir.

¿Cómo surgió la idea de formar GirlGov Perú?

KN: No existían programas de empoderamiento político donde las niñas y adolescentes puedan hablar sobre sus necesidades y desafíos particulares. En Perú hay mucha participación de mujeres jóvenes y adultas, pero muy poca de menores.

GM: Kari y yo aprendimos de primera mano sobre GirlGov. Recolectamos materiales y buscamos cómo adaptarlos a nuestra realidad. Trajimos la metodología y la adecuamos.

Es un espacio que hacía falta.

TR: Las propias niñas de Lima y otras regiones nos han escrito contándonos sobre sus ganas de participar. Hasta chicas de 11 años nos han pedido, por favor, sumarse.

GM: Es importante demostrar que mujeres líderes de nuestra actualidad han podido superar las barreras de género y promover la sororidad.

BC: Y enseñar que la participación política es más que ir cada cierto número de años a votar. Es estar presente en las decisiones, en las comunidades y eso es lo que queremos transmitir.

¿Ha sido criticado por tratarse de un programa feminista?

KN: Por el contrario, hemos encontrado gente que está contenta con la creación de este espacio. A nivel personal, sí nos hemos sentido atacadas en algún momento, pero es parte de la lucha.

GM: Debemos visibilizar y desestigmatizar los feminismos. Es importante salir del clóset feminista. Aún hay mucho trabajo por hacer.

Ser niña en Perú no es cosa fácil.

BC: Hay prácticas que se mantienen. Los estereotipos de género son muy fuertes en nuestro país y no permiten que desarrollemos nuestro potencial.

TR: Yo he sufrido acoso en las calles desde muy niña. Pude conversar sobre eso con mis amigas, pero de adulta. Es importante facilitar espacios para que esta historia no se repita.

GM: Nosotras de chicas podemos haber vivido distintos tipos de violencia, pero no los vimos como tal o nos hemos culpabilizado. Es importante que ellas entiendan que no es su culpa. No es nuestra culpa. ❖