“La industria musical en mi país es ingrata, nos cuesta valorar lo propio”

Redacción LR

Paz Court es una amante de los desafíos musicales. Con ayuda de sus fans logró financiar uno de sus mayores sueños, la creación de una orquesta. La canción ‘Veranito de San Juan’ es la más escuchada en su lista de Spotify y en Lima logró llenar tres noches de conciertos con artistas nacionales.

¿Cómo definirías tu paso por grupos antes de ser solista?

Intenté probar todos mis límites, teniendo la oportunidad de conocerme. Cada uno de esos momentos dejó aprendizajes que he ido acumulando, acercándome cada día más a quien quiero llegar a ser como artista.

¿Cuál es el principal riesgo que afronta un artista en solitario?

El ser el único creador de tu propio concepto y canciones trae consigo responsabilidades que a veces te pueden sobrepasar. En el andar vas aprendiendo, consolidando etapas, encontrando compañeros de ruta. Muchos terminamos en esto porque necesitamos esa libertad, agilidad y conexión interna.

Desde el jazz, ¿cómo ves la escena con el auge del reggaeton y trap?

No creo que al mundo del jazz le afecte en su desarrollo el auge de esos géneros, tienen públicos muy distintos. Me gustaría que alguien tenga el talento y visión necesarios para mezclarlo con otros sonidos. Estamos en tiempos de romper fronteras y liberar prejuicios y etiquetas.

Tras pasar por el pop y hasta la electrónica, ¿estarías dispuesta a involucrarte en los "géneros de moda"?

Me siento muy libre de tomar y mezclar mundos sin poner prejuicios para después hacer algo propio con ello. Mientras sea con amor, trabajo y verdad, las cosas no harán más que ir por buen camino.

¿Por qué buscar la independencia y no seguir las "condiciones" de un sello discográfico?

He sido parte de importantes sellos en mi país. Es triste decirlo, pero la verdad es que en ninguno de los casos he sido yo quien decidió poner fin al trabajo en conjunto. Mi última experiencia fue durísima porque acababa de dar inicio al proyecto más grande de mi vida, La Orquesta Florida, y me quedé sola. La realidad de la industria musical en Chile es bien ingrata porque los números nunca nos hacen justicia. Tal vez porque somos un país pequeño o porque nos cuesta valorar lo propio, no lo sé. Mis acuerdos con los sellos siempre han tratado exclusivamente distribución, para tener la libertad creativa y ser lo más fiel a mi camino y naturaleza.

¿Estudiar o ser autodidacta?

No hay un solo camino para hacer las cosas, lo más importante es ser constante y aprender a usar la creatividad. Hay que saber aprovechar las oportunidades, no las desperdicien buscando el éxito. ❖