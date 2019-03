Redacción LR

El cantante y compositor británico Michael David Rosenberg, más conocido como Passenger, ha sabido ganarse un sitio en diversos países gracias a su música. El inicio de su carrera se dio en las calles.

¿A qué cantantes admirabas cuando eras niño?

Escuchaba a los mismos artistas que ahora: Paul Simon, Bob Dylan, Joni Mitchell.

¿Qué posición tomó tu familia cuando se enteró que querías dedicarte a la música?

Fue un poco difícil. Tenía 17 años y abandoné la escuela para convertirme en músico. Mis padres lucharon por aceptar la decisión, inicialmente, pero tan pronto vieron lo duro que estaba trabajando, me entendieron. Me han apoyado de manera sorprendente.

Pasaste de ser el joven que cantaba en una calle al que llena conciertos. ¿Qué fue lo más difícil?

Es increíble. Realmente, nunca esperé que algo así sucediera. A veces, tengo que pellizcarme. Fue una progresión y creo que las calles me han enseñado mucho y ahora puedo utilizar ese aprendizaje en los espectáculos grandes.

¿Extrañas los momentos en que podías tocar en la calle sin que nadie te reconozca o ya te acostumbraste a tu nueva rutina de músico famoso?

Sí, algunas veces. Había menos presión y quizás un poco más de libertad. Habiendo dicho eso, me siento increíblemente afortunado de estar donde estoy hoy.

¿Es ya casi una costumbre para ti tocar en las calles de los diversos países que visitas? ¿Podría haber una sorpresa para los limeños?

No creo que tengamos tiempo, desafortunadamente, pero sí, me encanta tocar en la calle; es lo que hice durante muchos años antes de tener éxito y todavía me hace muy feliz.

¿Crees que hay un Passenger antes y después de ‘Let her go’? ¿Por qué?

Definitivamente. A menudo es la forma en que lo veo. ‘Let her go’ lo cambió todo y realmente se siente como dos vidas diferentes. ❖