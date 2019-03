“Quiero dedicarme a ayudar”

Redacción LR

Un simple gesto de amabilidad de dos desconocidas motivó a Vanessa a ayudar a otras personas. Primero, con un café. Luego, con un juguete. Hoy realiza talleres de empoderamiento, colectas de útiles escolares o campañas por el friaje y junto a la asociación Donante Pendiente ha salvado a más de 1.500 personas.

Todo empezó con un viaje a Asia.

En el 2013 me fui de viaje y padecí de septicemia. Sentía mucho dolor en el riñón y botaba espuma por la boca. Cuando aterricé en Bangkok, Tailandia, me desmayé y desperté en la clínica con un doctor que me dijo: “Te estás muriendo”.

¿Eso te motivó a ayudar a otros?

En el viaje de regreso al Perú, dos mujeres me ayudaron. Una me dio una gaseosa y otra me ofreció toallas y me lavó la ropa en el hotel. Al llegar a Lima, recuerdo que me senté en mi escritorio, entré a Facebook y me salió Café Pendiente Colombia. Les escribí y me ayudaron a traerlo acá.

¿Cómo inició la asociación Juguete Pendiente?

Mi mejor amiga me dijo: “¿Por qué no hacemos algo más trascendental y que cambie la vida de las personas?”. Así empezamos con Juguete Pendiente, la implementación de bibliotecas hasta llegar a campañas más grandes. El voluntariado hospitalario es el pilar. Sé lo que significa no tener padres cerca y que las únicas personas que te quieran y abracen sean desconocidos.

¿Y Donante Pendiente?

Conocí a un niño llamado Fernando Tacilla, quien se estaba muriendo. Lo empezamos a ayudar y creamos Donante Pendiente. Cuando él ya no necesitaba las unidades de sangre, me quedé con la plataforma armada y mi novio me dijo para ayudar a más personas.

¿Cómo era tu vida antes?

Mi trabajo eran fiestas, conciertos, degustaciones, pero después de la enfermedad no podía. El doctor me dijo que tenía que cambiar mi vida. Los que me han visto antes de la enfermedad pueden dar testimonio.

¿Antes estabas ligada a la responsabilidad social?

No, nunca hice nada. No regresé a mi vida de antes y no la extraño para nada. Mis papás son los más hinchas y no lo pueden creer. Es raro para ellos porque volví y dije: “Quiero dedicarme a ayudar”. De parte de alguien a quien nunca le importó, es raro.

¿Te afecta emocionalmente?

Hace tiempo lloraba mucho, pero ahora agradezco tener la suerte de que me permitan ayudar. Cuando termino una campaña puede que llore, pero de la emoción al ver la misión cumplida. Siento que es mejor pensar en positivo. ❖