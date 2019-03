Redacción LR

Ania no eligió las pasarelas como su madre, una ex Miss Perú. Se alejó del molde tradicional para mostrar que una mujer puede llenar conciertos al ritmo del género urbano.

Tu padre fue el único referente musical que tenías en casa. ¿Se convirtió en tu principal impulsor para iniciar tu carrera?

Mi papá fue la persona que hizo que me enamorara de la música, pero cuando le dije que quería ser cantante no estaba muy emocionado por lo mismo que sabía que era una carrera complicada. Me dijo que si era lo que realmente quería, me iba a apoyar en todo momento y gracias a él es que tengo la suerte de poder decir que hoy estoy cumpliendo uno de mis sueños más grandes.

¿Ania es un alter ego? ¿Lo consideras como un personaje para liberarte de miedos y nervios?

En un principio sí. Era como la versión ideal de quien quería ser yo como artista, y me ayudaba bastante para poder controlar mis miedos. Con el tiempo he podido confiar más en mí misma y en mi talento.

Según la plataforma Spotify, tu música ha tenido una recepción en más de 50 países...

Lo valoro muchísimo y me da bastante alegría. Con las plataformas digitales tu música puede llegar más lejos de lo que te imaginas. En parte da nervios, pero a la vez es un sentimiento de emoción increíble.

¿Qué tan vital es que un artista sea multifacético y sin encasillarse en un solo género musical?

Lo más importante es siempre hacer lo que te haga feliz. Si, es bueno ser multifacético y explorar sonidos, cosas nuevas, siempre y cuando estés contento. Nunca hagas algo solo porque los demás lo están haciendo. Como artistas hay que evolucionar constantemente, pero nunca perder nuestra esencia.

En tus redes sociales podemos ver que gustas de las sesiones acústicas. ¿Te gustaría dar un concierto más íntimo?

Me gustaría dar un concierto acústico en algún momento, pero no cambiaría todo mi formato de shows en general. Más adelante sí me encantaría poder tener más músicos en escena, pero jamás podría cambiar a los bailarines porque el baile es una parte clave de mi esencia como artista, es algo que va a estar presente en mis presentaciones siempre.

Recientemente, la leyenda de la salsa Rubén Blades recomendó tu último trabajo musical. ¿Aceptarías una invitación para experimentar este género musical con él?

Cien por ciento, no hay duda. Sería increíble, y realmente un honor, poder trabajar con un artista como Rubén. Sería algo totalmente nuevo para mí, nunca he intentado cantar salsa y, honestamente, no sé cómo sería esa experiencia, pero no la dejaría pasar. Tenemos que probar siempre cosas nuevas, géneros nuevos, porque uno nunca sabe qué puede salir de eso.

¿Consideras que la experimentación de sonidos es tu ventaja diferencial en el mercado?

Sí, siento que al explorar nuevos sonidos tengo cierto diferencial musical, pero es un proceso. Cada vez voy descubriendo más música, me voy descubriendo más a mí misma como artista, y creo que con el tiempo eso se va a notar. ❖