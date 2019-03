“Me encantaría cantar un reggaetón, una balada o una salsa”

Redacción LR

Maricarmen Marín se involucró en el mundo artístico con apenas 16 años al formar parte de ‘La movida de los sábados’ en 1999. Han pasado 20 años y la joven soñadora del barrio de Palao en San Martín de Porres no para de soñar. Hoy en día logró convertirse en cantante, actriz y conductora. La artista recuerda sus inicios y tropiezos con la humildad que la caracteriza.

El 16 de marzo festejas 20 años de carrera artística. ¿Te imaginaste que ese día llegaría?

Nunca pensé celebrar estos 20 años, no he estado contándolos. Ha sido maravillosa la experiencia de regresar a mis inicios y recordar las cosas difíciles y positivas en todo este tiempo.

¿Qué te ha dado la cumbia en todo este tiempo?

Gracias a la cumbia conocí el Perú, tengo grandes amigos, hago lo que me apasiona, actué, bailé y animé.

Y tus fans ¿qué tan importantes han sido en estos 20 años?

Han sido años maravillosos y pensaba en la manera en que podría devolverles oda esa generosidad en estos 20 años y pensé en el concierto. Conectarme con los fans que me conocen desde inicios y quienes se sumaron, me llena.

No has nacido en una familia de artistas. ¿Qué o quiénes te ayudaron a iniciarte en el mundo del arte?

Creo que una de las cosas más bonitas que he tenido en mi vida es tener una familia poderosa de corazón y de alma, eso me permitió confiar en mí. Desde muy niña ellos veían que yo me las ingeniaba y ellos repotenciaron eso.

¿La falta de recursos fue un obstáculo en tus inicios?

No, para nada. Mi hermana mayor me dio otros recursos. Cada vez que iba a un casting, ella me decía que no sea ‘chuncha’ y tenía que ir segura. Yo no tenía la mejor ropa, el mejor peinado, ni el mejor maquillaje. No tenía nada, pero estaba la actitud. Ellas (por su hermana y su fallecida madre) me decían ‘tú puedes’ y yo me lo creía.

¿Y todas las canciones que has ido lanzando serán parte de un disco?

Estas canciones están en Spotify. Tengo para sacar dos discos porque he estado lanzando bastantes sencillos en todo este tiempo y no lo he hecho porque ahora todo el acceso está en las plataformas digitales. Creo que lanzaría una producción donde estarían todas mis canciones como solista.

¿Te animarías a lanzar un tema del género urbano?

El artista tiene el derecho y obligación de reinventarse. No le puedo decir no a nada y me encantaría tener el mercado y la posibilidad de cantar un reggaetón, balada o salsa. No sé si este sea mi momento, aunque a mí me encanta el género urbano. No está en mis planes todavía, pero me encanta explorar territorios nuevos.

¿Qué significó ‘Yo Soy’ para ti?

Es un programa al que le debo mucho y tiene todo mi cariño. Siento que estos 8 años han sido los más bonitos de mi carrera. hice una gran familia. Espero que este espacio siga descubriendo el talento de todos los peruanos y del mundo porque les ha cambiado la vida a muchos. ❖