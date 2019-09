Yubitza Leyva: “Si la gente percibe que mi voz calza con el personaje, me siento satisfecha”

De niña, Yubitza se obsesionó con el anime 'CardCaptor Sakura' al punto de imitar la forma de hablar de la protagonista. Sin darse cuenta, fue adoptando el famoso “acento neutro”, un acento muy solicitado en la industria del doblaje.

De recibir comentarios en Youtube a recibirlos en los talleres de doblaje de Torre A. ¿Cuán diferente es ese feedback?

Yo era una amateur. Torre A me ayudó a pulir mi voz. Ya no soy solo yo y mis gatitos en Youtube, ahora son profesionales quienes me dicen en qué la estoy fregando.

¿Es cierto que es más complicado doblar a un actor de carne y hueso que un personaje animado?

Con un personaje animado tienes la libertad de exagerar, incluso sonar cómico. Sin embargo, con un personaje de carne y hueso no debes ir más allá de lo que su gesto dice.

¿Cómo conseguiste el papel de Violet en La abeja Maya 2: Los juegos de la miel?

Me llaman del estudio de Big Bang Films y me convocan para el doblaje de una película de la que no me dieron detalles. Cuando llegué, me sorprenden con que doblaré a la antagonista. “¡Oh, seré mala, qué emoción!”, me dije.

Y luego llega la película de terror Criatura salvaje y te dan el rol protagónico.

Ese fue mi primer doblaje con un personaje de carne y hueso. Fue todo un reto ya que me pedían gritar, jadear, hacer gestos, caídas… Debía tener cuidado con no perjudicar mi voz.

¿Qué opinas de que los créditos del doblaje se ubiquen al último en una producción?

Eso siempre ocurre. Cuando fui a ver La abeja Maya 2, me quedé en mi asiento esperando a mis créditos para tomarle foto (risas). Si la gente percibe que mi voz calza con el personaje, me siento satisfecha. Aunque me gustaría que las producciones dobladas presenten primero los créditos del doblaje.

¿Sería un error decir que el doblaje en Perú aún está en pañales?

No somos un monstruo de la industria como lo es México. Aquí Torre A es pionero. Faltan más actores de voz y de doblaje, así como centros especializados de traducción para los guiones y de adaptación de estos para que queden bien para toda Latinoamérica.

¿Algún proyecto próximo?

Recientemente, grabé un proyecto de animación peruano llamado Chicho & Darz junto a Javier Jugo. Yo presto mi voz a Chicho, un pollo, y él a Darz, un dragón. Aún está en producción.

¿Qué consejo le darías a aquella persona que desea ser actor o actriz de doblaje?

Que lo haga. Todo es cuestión de tener el talento, la práctica constante y, por qué no, suerte y contactos. Si eres muy bueno y te recomiendan, no es porque te están regalando el puesto, es porque ellos confían en tu trabajo.