“Los conciertos acústicos son bien ‘fogateros’”

Redacción LR

El último día de febrero celebró el debut de Libido en el Gran Teatro Nacional. Contra propios y contrarios, Salim Vera, líder de la banda, captó la atención de todos.

¿Libido está "de moda" otra vez?

Nos piden bastante a nivel nacional. Les gusta la música de Libido, la banda, la performance.

¿Por eso lanzarán nuevo disco?

Está dentro de las actividades de Libido para este año: un EP de seis canciones, mismo formato al de "Amar o matar".

La banda no puede estancarse.

Hicimos un acústico en 2004, en el Peruano Japonés. La gente se pegó, y pedía que lo repitamos, pero no queríamos por cuestiones de gustos.

Explícame.

Nos gusta más la fuerza, los eléctricos. Los acústicos son bien fogateros.

¿No te gustan?

Sucede que son bien tranquilos, con el fueguito al medio y la luna en el cielo (sonríe, con ironía). Considerábamos eso cliché, pero vino lo del Gran Teatro Nacional y lo tomamos.

¿Contradictorio?

Variamos. Lo hemos llamado Libido Unplugged.

En el escenario te transformas totalmente. ¿Eres un personaje?

Amo cantar. No es un trabajo, es la vida. Me internalizo espiritualmente con la música.

¿Cómo así?

Cuando me paro en el micro, entro en una especie de histrionismo y catarsis. Me pongo en el papel del actor, en lo que trata de imprimir al público.

¿Y cuando bajas del escenario?

Bajo más loco de lo que estaba arriba (risas). En mente y físico, cansado.

¿Has roto guitarras?

No soy tan monse. Rompo micros, pero ya no lo voy a hacer. La última vez que estuve en Chiclayo lo hice, pero me cobraron. Y en dólares.

¿No se vuelve cliché?

Se vuelve costumbre, la gente molesta para que lo haga nuevamente.

¿Eres Salim Vera ahora, sin ser personaje?

Soy Salim Vera ahora.

Lo digo porque vistes de forma peculiar... y de negro.

Soy artista las 24 horas del día. Lo ves en mi vestimenta. De esta manera muy poca gente se viste. No lo hago porque quiero posar o llamar la atención. Viene dentro de mí. Soy artista por dentro y por fuera.

Tienes un tatuaje de los Iluminati. ¿Los sigues? "El libre albedrío es una falsa imagen", se lee en él.

La libertad… podríamos cuestionarla.

¿Por qué?

La libertad no existe. No somos libres en ningún momento. Somos un individuo atado desde que nacemos. Sistema, parámetros sociales, bandera, etc. La esclavitud viene desde que naces. No se ha abolido.

¿Adquiere otras formas?

Por eso el tatuaje. La libertad es otro tema.

¿Existimos?

Sí existimos, pero lo que no existe es el tiempo. Decir lunes, martes, miércoles, las tres de la tarde, enero, febrero, 2018, 2019 son cosas creadas por el ser humano.

¿Igual que la música?

Obvio, la música es creada por el hombre.

¿Aplicas esto a tu arte?

No mucho. Los conocimientos los guardo internamente. En la música me voy en floro, no aplico mi filosofía para crear una letra existencialista. Busco algo más simple, más básico.❖