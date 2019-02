Redacción LR

Savia Andina es uno de los grupos de música latinoamericana más famosos del mundo. Está en Lima para dar un homenaje a la Pachamama con su canto en el Gran Teatro Nacional. Conversamos con Gerardo Arias, su vocalista. Aquí sus impresiones.

¿Qué significa para Savia Andina estar nuevamente en el Perú?

Esta vez uno muy especial porque nos permite estar en uno de los teatros más importantes y más lindos de los que hemos visto en nuestras giras en el mundo y elevar el folklore boliviano y darle la categoría de concierto.

Al inicio no hacían folklore...

No, hacíamos hasta rock.

¿Cómo surge ese cambio?

Desde Potosí, de donde venimos, una ciudad única donde está el cerro de plata que implicó un momento económico y cultural importante desde la época colonial. Allí surge Savia Andina.

¿De qué temas te quedas prendado?, ¿cuáles son las dos canciones que para ti implican vida, trascendencia?

Un tema que no es mío y que significa mucho en la carrera de Savia Andina es "El Minero" (Jaime Medinacelli), un tema que nace en Potosí. Hay muchas historias que surgen en esa canción. La cantábamos de niños, con tanto sentimiento. Qué linda es la vida que hemos podido grabarla y es como si el corazón estaría cantando.

¿Y cuál es la otra?

El otro tema es mío, se llama "Porque estás triste". Un amigo minero me contó su historia y me confió que con su compañera no podían tener una wawita y que ella siempre estaba triste. Al final él muere en un derrumbe de una mina. En la canción perdura esa historia.

Es una historia muy triste, pero también le cantan a la vida.

La música es para las penas y alegrías también. Somos andinos y, de por sí, melancólicos, pero también en cada trabajo de Savia Andina le cantamos a la vida.

¿Cuántos países conocen?

Cuando estábamos jovencitos, en el colegio, con el rock jugábamos a decir que viajaríamos a tal o cual lugar. Y eso se hizo realidad con la música folklórica de nuestro país, con charangos, quenas y zampoñas. Solo nos falta conocer el Medio Oriente (risas). Le agradecemos a la vida haber viajado a tanto sitio, y al público que nos apoya, y a los medios que nos permiten dar a conocer de nuestra música. Y agradecemos al Perú por darnos ese abrazo necesario.

¿Cuéntanos sobre la presentación de este lunes 25 de febrero?

Tendremos el honor de tocar con la Orquesta Sinfónica Juvenil Bicentenario, dirigida por el joven Kevin Guevara. La primera parte será con la sinfónica y la segunda parte será con los temas tradicionales de Savia Andina.

¿Cómo se ven en cinco años?

Como los Rolling Stones (risas). Salvando las diferencias de fama y todo, la música da energía y fuerza para seguir caminando, allí vamos.

¿Cuántos discos tienen?

50 discos grabados, una discografía muy amplia. Y decimos gracias por ello.❖