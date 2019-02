“Hay un público que quiere ver otro cine y está siendo desatendido”

Redacción LR

El que solo habla de cine. Alberto Castro es un realizador peruano y director de la página ‘En Cinta’. Conversamos sobre sus proyectos y también de los Óscar 2019 que están a la vuelta de la esquina.

¿El 2018 fue un buen año para el cine mundial en aspectos de calidad?

Sí, pero creo que todos los años son buenos. Solo que existe la idea errada de que en estos tiempos no se están haciendo buenas películas. Lo que sí sucede es que cada vez más se están estrenando superproducciones que llegan al cine y menos propuestas de autor que se alejen de los formatos de superhéroes. Hay un público que quiere ver otro cine, por supuesto que no es grande, pero es un grupo que está siendo desatendido.

Cuéntanos sobre tu página en internet ‘En Cinta’…

Mis papás no querían que estudiara Comunicaciones (al final lo hice) y la página era una forma de acercarme al cine mientras estudiaba Ingeniería. Tratamos de resaltar las películas del circuito alternativo de los festivales.

Hay un público que está cansado de solo ver superhéroes… que de todas maneras ven esas propuestas (nosotros también lo hacemos), pero quieren ver más cosas. En ‘En Cinta’ puedes enterarte qué otra cosa ver además del blockbuster del mes.

Háblanos de los Óscar, ¿cuáles son las tres películas que tienen posibilidades de ganar en Mejor largometraje?

Tenemos a Star is born, que universalmente gusta y no tiene muchos críticos detractores, esos detalles le ayudan para ganar sin que necesariamente sea la mejor. Además, tiene una presencia mediática con la figura de Lady Gaga, que es algo que el Óscar quiere, pues cada vez menos gente ve los premios.

Está Roma, que es amada por los críticos, pero no es comercial. Hay todo un debate en torno a qué tanto se puede considerar como cine a una película estrenada en Netflix. Puede ser que se deje como mensaje que este es el futuro del cine o que por un tema conservador se opte por otra.

Y también está BlacKkKlansman, que es una película muy política que habla sobre la situación actual de Estados Unidos con un presidente como Trump a la cabeza. Si ella gana es para dar un mensaje de la Academia contra el poder. Pero se ha estrenado hace mucho tiempo y recién están volviendo a hablar de ella. Todo dependerá del mensaje que quiera dar la Academia este año.

¿Ese es un patrón que se está aplicando en los últimos años o ha sido así siempre?

Viene de siempre. Si no fuera así no te puedes explicar cómo grandes películas que compitieron no la hayan ganado como fueron los casos de Pulp fiction o Taxi driver. Siempre se va a priorizar el fenómeno del año (Star is born) o el gran mensaje del año (BlacKkKlansman y Roma). ❖