Mascotas en la ciudad

Redacción LR

Representantes de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú (ADI Perú) plantearon construir edificios más altos en avenidas troncales de Lima con departamentos (40 m2) para jóvenes solteros y también para adultos solos. Un crecimiento vertical y mayor densidad poblacional en inmensos complejos con ambientes de convivencia o coliving. Pero la urbe aún no solucionó, a plenitud y como se requiere, temas básicos de su inevitable crecimiento: agua, desagüe y luz eléctrica, y entre ellos, el gas, pistas y veredas en buen estado, señalización inclusiva y ciclovías. Además de un detalle, las mascotas. El 62,4% de los limeños poseen una mascota en sus hogares (CPI octubre de 2016), pero no hay lugares apropiados para su crianza, de tal manera que parques, veredas y jardines de la vecindad fueron tomados para su recreo y desechos ocasionales. En estas circunstancias, la compañía de las mascotas, a la larga, se puede constituir en un problema de salud pública y seguridad. Según una investigación de la Universidad Autónoma de México (UNAM), de la que da cuenta el diario La Nación de Argentina en 2018, "un perro de tamaño promedio, es decir, unos 15 kilos, evacúa diariamente cerca de 600 gramos de excremento. Esto significa un total de 18 kilos al mes, de los que la mayoría son heces que no son recogidas o provienen de animales en situación de calle...". Esto ya constituye un problema de grandes ciudades de la región. También, por parte de algunos está la tenencia no tan responsable de las mascotas, casos con graves consecuencias fueron reportados. Violentas grescas ocurrieron entre las víctimas de canes o familiares de estos y los dueños de los animales de tal manera que la intención urbanística de brindar un estado de bienestar integral en el que una mascota es una compañía importante se puede convertir en una infeliz discordia por culpa de los seres humanos.