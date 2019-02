Karen Núñez: "La música puede salvar al mundo”

Ella la tiene clara. Karen Núñez sabe lo que significa la música para su vida, y está dispuesta a perseguir sus sueños con perseverancia y disciplina. Para eso, todos los días practica un nuevo estilo que pueda ayudarla a consolidar su gran labor, y así poder seguir representando dignamente al Perú en el extranjero.

- ¿Cómo es que llegas a convertirte en una soprano?

Yo me inicié en el coro de la Universidad Nacional de Ingeniería. Ahí fui aprendiendo el estilo de canto lírico para canto coral. Me pareció muy interesante la propuesta que se maneja en ese tipo de repertorio. Más sutil, más delicado, introspectivo. Una manera distinta de la expresión del canto lírico.

- Debe ser complicado modular tu voz para cada canción...

Aún sigo trabajando en ello. Hay obras que te exigen más cosas. Es un proceso que uno va logrando poco a poco. Nunca dejas de aprender.

- ¿Tienes algún referente?

Actualmente los cantantes que más me gustan, que los tengo como referentes son Philippe Yarowsky y Julia Lezhneva. Ellos se dedican a la música barroca, en ellos he aprendido la sutileza y las sensaciones que logran transmitir con su voz.

- ¿Ha cambiado en algo tu vida?

La manera de como percibimos las cosas cambia cuando más entras al mundo musical. Ya no escuchas la música tradicional del mismo modo. Tienes un lado sensitivo mayor y juzgas más detalles. Soy más minuciosa en mi percepción de la música como las formas y conductas de lo que sucede a mi alrededor.

- ¿Te gusta la música tradicional que se escucha hoy en día?

Sí, pero en realidad me gusta más la música que yo realizo. Hay personas que me preguntan si es que escucho otra música. Lo hago porque está a mi alrededor. En mis ratos libres siempre busco más de la música que yo realizo. Soy feliz con eso. No es como un trabajo para mí, me da placer, me gusta.

- Hay jóvenes que se quieren dedicar a la música, pero no reciben apoyo, ¿qué les recomendarías?

Siempre hay que tener una disciplina personal para poder alcanzar las metas que uno se va proponiendo. Eso te ayuda a enfocarte y a tener paciencia. Los resultados no son inmediatos. Uno nunca debe perder el foco y buscar los medios para desarrollarse.

- ¿En el Perú debería haber más apoyo a la música?

Vale la pena que se vaya adquiriendo más conciencia de la importancia de este apoyo, porque la música puede salvar al mundo. Y es cierto, porque la música es algo que el mismo ser humano ha creado y que no solo son sonidos, sino tiene una finalidad de comunicar. Va más allá de lo explícito. La música sirve para conectarnos entre personas.

- ¿Qué significa la música en tu vida?

La música es el medio donde yo me desarrollo, algo así como mi hábitat. Me siento plena, siempre encuentro retos y encuentro esperanza de que yo puedo dar mucho más de lo que en algún momento he pensado.